CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vlahovic-Lukaku, il Chelsea dice sì. Kessié pista aperta (2 agosto 2023)

Il calciomercato della Serie A, in particolare della Juventus, è sempre pieno di sorprese e trattative avvincenti, e al centro dell’attenzione delle ultime ore si trova uno scambio che coinvolgerebbe Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, con il belga destinato a trasferirsi a Torino. Il Chelsea sembra aver aperto all’operazione di calciomercato con la Juventus, ma gli ostacoli non mancano, soprattutto riguardo al prezzo dell’attaccante serbo e al suo impatto sul bilancio del club torinese.

Vlahovic è arrivato alla Juventus proveniente dalla Fiorentina nel gennaio del 2022, per una cifra considerevole di 82,3 milioni di euro. Considerando gli ammortamenti, al 30 giugno 2023, il valore netto del cartellino dell’attaccante serbo risultava essere di circa 55 milioni di euro all’anno nel bilancio del club. Inoltre, l’ingaggio lordo di Vlahovic è pari a 12,95 milioni di euro a stagione (7 milioni netti), mentre l’ammortamento ammonta a 18,6 milioni di euro a stagione, portando il costo annuo a 31,6 milioni di euro nel bilancio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KESSIE ANCORA IN BALLO!

Per quanto riguarda il centrocampo, la Juventus sta valutando nel calciomercato concretamente l’acquisto di Franck Kessié. Il club torinese ha già raggiunto un principio di accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, soggetto a determinate condizioni. L’affare totale è stimato intorno a 15 milioni di euro. Tuttavia, il via libera del calciatore è ancora necessario, e il centrocampista gradirebbe una nuova esperienza in Premier League, con il Tottenham che appare interessato ad accoglierlo.

Le trattative per Kessie entreranno nel vivo a partire dal prossimo mercoledì. La Juventus si è già mossa concretamente sia con il club che con il giocatore, ma gli “Spurs” approfondiranno il discorso l’8 agosto, quando saranno a Barcellona per disputare il “Trofeo Gamper“. I rapporti tra i due club sembrano essere ottimi, ma la concorrenza sarà agguerrita. La situazione sarà seguita con attenzione, con l’ivoriano che potrebbe dunque tornare in Serie A dopo la lunga e significativa esperienza al Milan.

