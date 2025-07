Il calciomercato Juventus vuole operare a centrocampo dove l'obiettivo è Wilfried Ndidi. Per l'addio di Dusan Vlahovic spunta l'opzione araba

Dopo che i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di David a parametro zero iniziano le operazioni per riuscire a liberarsi dell’attaccante titolare delle passate stagioni che nonostante la grande stima da parte del tecnico Igor Tudor non potrà rimanere più a Torino, almeno nelle idee della società. Il calciomercato Juventus quindi ha come principale obiettivo quello di liberarsi di Vlahovic per poi cercare di affondare su un nuovo attaccante con Sancho o Kolo Muani in pole position, e poi poter spostare l’attenzione sulla difesa e sul centrocampo.

Il serbo dalla stagione scorsa è stato messo ai margini del progetto, come ha dimostrato l’arrivo della punta francese nel mese di gennaio, l’attaccante è stato offerto a numerose squadre italiane ed europee ma nessuna di queste è sembrata intenzionata ad affondare il colpo, probabilmente perché bloccata dall’ingaggio elevato. Per questo ora i bianconeri stanno provando a convincere Inzaghi e l’Al Hilal ad acquistare Dusan Vlahovic come nuovo attaccante, vista la difficoltà nel raggiungere Osimhen vicino al ritorno al Galatasaray, non c’è ancora una trattativa ma la Juventus è fiduciosa che il club saudita possa accontentare economicamente il giocatore.

Calciomercato Juventus News: Wilfried Ndidi obiettivo del centrocampo

Un colpo per cui il calciomercato Juventus è molto attento invece è nel centrocampo dove la volontà è quella di aggiungere giocatori forti fisicamente e che abbiano caratteristiche da box-to-box che possa dare alternative alla coppia che nelle ultime uscite è stata quella titolare, Koopmeiners Locatelli. Un’occasione che i bianconeri potrebbero sfruttare è quella di Wilfried Ndidi, centrocampista nigeriano di ventotto anni di proprietà del Leicester City con cui è retrocesso nell’ultima stagione, il prezzo è di 15 milioni e il giocatore potrebbe spingere per la sfruttare l’ultima occasione per andare in una grande squadra.

Per l’attacco la Juventus sta poi trattando per far tornare Francisco Conceiçao a Torino dopo il mancato riscatto di questa estate, la fine della stagione del portoghese infatti non aveva convinto la società che aveva deciso di farlo tornare al Porto, ma le ottime partite disputate nel Mondiale per Club hanno riaperto la possibilità che torni in Italia sotto la guida di Tudor. I grandi nomi per l’attacco sono però altri e in caso arrivi uno di loro il portoghese dovrebbe accontentarsi di un ruolo secondario, per questo la dirigenza non è convinta nell’investire la cifra richiesta dai dragoes, vicina ai 25 milioni.