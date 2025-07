Il calciomercato Juventus sta per concludere la cessione di Timothy Weah in Francia mentre Dusan Vlahovic è vicino alla rescissione consensuale

Calciomercato Juventus News: Dusan Vlahovic addio ad un passo

Potrebbe essere arrivata alla fine l’avventura in bianconero di Dusan Vlahovic, il calciatore serbo è da settimane al centro di diverse notizie di calciomercato e sembra essere diventato l’ago della bilancia del calciomercato Juventus che con il suo addio potrebbe risparmiare un importante quantità di soldi da investire per altri giocatori.

Calciomercato Juventus News/ Ballottaggio sulla trequarti: Tudor ha fatto la sua scelta! (oggi 9 luglio 2025)

Il serbo però, a differenza di quanto speravano dirigenza e tifosi, non verrà ceduto ma potrebbe liberare il suo spazio in rosa tramite una rescissione consensuale del contratto per la quale otterrebbe una buonuscita di circa 20 milioni.

Così facendo i bianconeri risparmierebbero circa 5 milioni visto che il peso dell’attaccante a bilancio è di 25 milioni e riuscirebbero soprattutto a privarsi di una possibile mela marcia all’interno dello spogliatoio che non farebbe altro che destabilizzare l’ambiente per tutta la durata della sua permanenza.

Calciomercato Inter News/ Nkunku o Asensio: ma serve una cessione...

L’addio di Vlahovic poi permetterebbe alla Juventus di andare con più decisione a trattare per un possibile sostituto di David, che sarà il titolare della prossima stagione, e provare così a riportare in Italia Kolo Muani anche se è difficile che il PSG possa acconsentire ad un suo prestito.

Calciomercato Juventus News: Timothy Weah il primo sacrificato

Mentre l’attenzione principale del calciomercato Juventus è rivolta alla situazione di Vlahovic, la dirigenza bianconera si sta muovendo con altre operazioni in uscita per sfoltire la rosa di quei giocatori non più utili o che non interessano al tecnico, uno di questi è Timothy Weah che nonostante la buona stagione può essere ceduto con una plusvalenza.

Calciomercato Napoli News/ Accordo con il Galatasaray per Osimhen poi tutto su Lookman (9 luglio 2025)

L’esterno statunitense ha accettato la destinazione e farà quindi ritorno in Francia dove andrà ad occupare la fascia destra dell’Olympique de Marseille di De Zerbi, prendendo il posto di Luis Henrique ceduto all’Inter.

Il venticinquenne dovrebbe essere ceduto per una cifra tra i 15 e i 20 milioni che però dovrebbero essere investiti in altre zone di campo che hanno più bisogno come la difesa o il reparto offensivo, per la fascia destra della Juventus infatti nel prossimo anno saranno a disposizione Nicolò Savona e soprattutto Alberto Costa che nel Mondiale per Club ha ben impressionato.

In attacco invece continua il pressing su Jadon Sancho per avere un compagno di ruolo di Yildiz mentre in difesa si potrebbe provare ad affondare su uno tra Hancko e Laporte ritenuti i profili migliori e più abbordabili.