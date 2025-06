Calciomercato Juventus News, il club pronto a salutare l’attaccante

Il calciomercato Juventus è ufficialmente cominciato in quanto il club bianconero sarà impegnato al Mondiale per club e in quanto tale ha diritto ad una finestra di mercato in più, direttamente dal 1 al prossimo 10 Giugno. La società bianconera sta lavorando per rinforzare la rosa, si valuta il futuro di Tudor e di diversi giocatori in rosa, uno su tutti il nome di Dusan Vlahovic.

La Juventus fece un grosso investimento qualche anno fa per comprare Dusan dalla Fiorentina ma alla fine il giocatore non ha ripagato le attese e si trova in una situazione paradossale. Un maxi ingaggio e un solo anno di contratto, la società sta valutando cosa fare ma sembra proprio che l’avventura di Vlahovic a Torino sia ormai alle battute finali.

Vlahovic percepisce oltre 10 milioni di ingaggio all’anno e non c’è alcun accordo per un possibile prolungamento di contratto. Il centravanti serbo ha finora dato un rapporto qualità prezzo quasi imbarazzante e la società vuole liberarsene il prima possibile, si fa un nome di un grande top club europeo, e ovvero l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Calciomercato Juventus News, l’Atletico Madrid piomba sulle tracce di Vlahovic

L’esperienza di Vlahovic in bianconero è stata molto negativa e il calciomercato Juventus è molto legato al suo futuro. Secondo quanto riportano i colleghi di Europacalcio l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha presentato una prima offerta per acquistare il giocatore e sarebbero pronti già ben 40 milioni di euro per acquistarlo. La Juve ci pensa seriamente.

Gli ultimi mesi di Vlahovic sono stati a dir poco fallimentari e neanche il cambio tecnico da Thiago Motta a Tudor ha davvero cambiato qualcosa. La Juventus è pronta a sacrificare Vlahovic e utilizzare i soldi incassati dalla sua cessione per prendere almeno 1 o anche 2 rinforzi nel reparto offensivo.

Per l’attacco piacciono nello specifico Jonathan David del Lille e Lorenzo Lucca dell’Udinese, due giocatori a cui i bianconeri sono fortemente interessati. Il canadese ha il contratto in scadenza tra un mese ormai ed è ambito da mezza Europa mentre Lucca piace alla Juve ma anche a Napoli e Inter ed è valutato circa 35 milioni di euro. Il club bianconero osserva la sua situazione.