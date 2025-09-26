Il calciomercato Juventus segue la situazione di Sergej Milinkovic-Savic mentre cerca una soluzione per l'addio di Dusan Vlahovic

Calciomercato Juventus News: rimane aperto l’addio di Dusan Vlahovic

La stagione dei bianconeri è stata in questo inizio più che positiva grazie a degli ottimi risultati che li fanno rimanere aggrappati al primo posto occupato dal Napoli e merito soprattutto di un giocatore che da quando veste la maglia della Vecchia Signora è sempre stato sommerso da critiche e cercato di essere ceduto.

I gol che è riuscito a segnare in questo mese però non lo salvano da essere il fulcro del calciomercato Juventus per il mercato di gennaio visto che dalla sua possibile uscita, la squadra torinese libererebbe una grande parte del monte ingaggi.

Il giocatore in questione è ovviamente Dusan Vlahovic che quando è stato schierato a gara in corso ha più volte salvato la situazione, ricordiamo la sfida contro il Parma in campionato e soprattutto quella di Champions League contro il Borussia Dortmund dove ha messo a segno una doppietta.

La Juventus però non cambia idea per questo avvio d’anno e non ha intenzione di proporgli un rinnovo per il contratto in scadenza nel 2026, per il rischio di perderlo a parametro zero quindi sta cercando ora una soluzione per gennaio per la sua cessione fuori dall’Italia.

Calciomercato Juventus News: Sergej Milinkovic-Savic il regalo per Tudor

Il calciomercato Juventus però non si muoverà solo in uscita nel mercato di gennaio ma dopo le prime giornate e le difficoltà riscontrate nella zona centrale del campo, ha deciso che proprio lì dovrà essere concluso un acquisto importante, un giocatore che possa unire alla forza fisica la capacità di inserirsi e contribuire in fase di realizzazione.

La scelta sembra essere facile, quella di un vecchio pupillo della società bianconera, il serbo Sergej Milinkovic-Savic che a soli trent’anni può ancora dire la sua in Europa, in particolare in Serie A dove i ritmi sono bassi.

La cessione dell’attaccante serbo non porterebbe molti soldi nelle casse della Juventus ma una cifra non superiore ai 20 milioni che però dovrebbe bastare per acquistare il suo connazionale dall’Arabia Saudita, il suo posto in rosa poi non dovrebbe essere sostituito vista la presenza di Openda.

Un movimento nel reparto offensivo però potrebbe comunque essere cercato e in quel caso i bianconeri andrebbero a trattare con l’Atalanta per cercare l’acquisto di Lookman senza però spendere una cifra eccessiva come fatto la scorsa estate per Koopmeiners.