Calciomercato Juventus News/ Voci e rumors su Harry Maguire, ma si pensa anche alle cessioni (4 agosto)

Calciomercato Juventus News, per la difesa spunta il nome di Harry Maguire del Manchester United

Il calciomercato della Juventus tiene in ansia tutta la tifoseria bianconera, che come sempre vuole competere a grandi livelli e in tutte le competizioni. Per la campagna rafforzamenti, il nome nuovo è quello di Harry Maguire, difensore centrale del Manchester United, pagato ben ottantacinque milioni di euro dal club inglese, ma con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Per questo motivo il Manchester United si starebbe guardando intorno e penserebbe seriamente di cedere il giocatore.

Antonello Cuccureddu: "Il gol alla Roma il ricordo più bello"/ "Il rimpianto? Quella finale contro l'Ajax"

Oltretutto con l’arrivo in panchina del tecnico olandese Erik Ten Hag, pare certo che Harry Maguire non rientrerà nei piani della prossima stagione e per questo motivo pare si stia cercando una sistemazione adeguata. La Juventus è alla finestra, potrebbe essere la squadra giusta per Maguire, come ipotizzato da Tutto Juve che sottolinea la necessità dei bianconeri di trovare un innesto di spessore per la retroguardia.

Calciomercato Juventus News/ Piace Todibo, il Nizza spara alto. Tutto fermo per Vlahovic (oggi 3 agosto 2023)

Calciomercato Juventus News, si lavora anche in uscita: De Winter si avvicina al Genoa

Il calciomercato della Juventus dovrebbe portare dei rinforzi a Massimiliano Allegri, ma nel contempo anche un organico più snello da un punto di vista numerico. La vecchia signora, non a caso, si sta impegnando anche sul fronte uscite, per alleggerire la rosa e per liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani. Dovendo affrontare solo due competizioni, ovvero campionato e Coppa Italia, Giuntoli dovrà trovare una sistemazione per quei giocatori ai margini.

Una delle operazioni in uscita che potrebbe decollare a stretto giro è quella che riguarda Koni De Winter, giocatore che non rientra nei piani della Juventus e che piace molto al Genoa. In queste ultime si sono intensificate le voci di un suo passaggio in rossoblu e le società sarebbero al lavoro per trovare la formula più appropriata.

Video/ Juventus Real Madrid (risultato 3-1) gol e highlights: brillano Weah e Chiesa! (3 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA