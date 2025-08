Calciomercato Juventus News: la Vecchia Signora cede Timothy Weah all'Olympique Marsiglia e intanto continua a lavorare su Sanco

Il calciomercato Juventus vede come notizia principale la cessione di Timothy Weah. Il giocatore, figlio della superstar ex Milan e Paris Saint Germain, George Weah, ha lasciato in queste ore il club bianconero per trasferirsi in Francia, presso l’Olympique di Marsiglia.

Una notizia che ovviamente non sorprende gli addetti ai lavori tenendo conto che, come riferisce Calciomercato.com, l’OM e la Vecchia Signora stavano trattando ormai da settimane la cessione di Weah, e alla fine si è chiuso il cerchio. Ad un certo punto le due parti in gioco sembravano distanti, tenendo conto di una differenza notevole fra la richiesta della Juventus e la proposta dei francesi, ma alla fine si è optato per la formula del prestito oneroso in cambio di un milione di euro, ma l’Olympique Marsiglia sarà obbligato a riscattare il giocatore a fine stagione a 14 milioni di euro, con l’aggiunta di altri 3 milioni in caso di bonus vari.

Per questa operazione di calciomercato Juventus si tratta quindi di una cessione a titolo definitivo mascherato da prestito per un valore totale di 15 milioni più eventuali bonus che ovviamente alla Continassa sperano di incassare. La cifra si avvicina di molto a quella richiesta dalla Juventus, che era di 20 milioni di euro, ma soprattutto a quella proposta dai marsigliesi, che invece si sono sempre impuntanti sui 15 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, WEAH VOLA DA DE ZERBI

A favorire la chiusura dell’operazione è stato anche lo stesso Timothy Weah, che ha chiesto la cessione all’OM, nonostante sulle sue tracce vi fossero gli inglesi del Nottingham Forest. Il figlio d’arte voleva però andare a lavorare con De Zerbi a Marsiglia, di conseguenza ha messo come priorità lo sbarco al Velodrome e alla fine i suoi desideri sono stati esauriti. Calciomercato Juventus che ovviamente non si concentra solo sulle uscite, ma c’è fermento anche in entrata e sono diversi i nomi sui taccuini di vertici bianconeri.

Modesto e Comolli sono al lavoro per il calciomercato Juventus sulla pista Jadon Sancho, stella del Manchester United, che in realtà negli ultimi anni si è un po’ perso per strada. Cinque anni fa aveva infatti raggiunto delle quotazioni pazzesche, sforando i 100 milioni di euro, mentre ad oggi Transfermarkt lo valuta “solo” 28 milioni di euro. La Juventus crede comunque che il calciatore dei Red Devils possa ancora dire la sua e non sono da escludere nuovi contatti in questi giorni, anche perchè la Premier League si aprirà venerdì 15 agosto, quindi fra esattamente undici giorni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO SU SANCHO

In ogni caso il Manchester United, squadra che sta vivendo anni disastrosi con una serie di sessioni di calciomercato decisamente confusionarie, non sono interessati a trattenere Sancho, di rientro dal Chelsea dopo il prestito, di conseguenza vogliono piazzare il ragazzo al miglior offerte di modo anche da tagliare il monte ingaggi, decisamente oneroso. Stando a quanto riferisce Tuttosport c’è stato un momento in cui le parti in gioco si erano avvicinate di molto, si parlava di un’intesa vicina ai 17 milioni di euro, con Sancho pronto a ridursi l’ingaggio, volenteroso di rimettersi in gioco in una piazza importante come quella bianconera, ma in realtà negli ultimi giorni i contatti si sarebbero un po’ raffreddati, visto che la Juventus è obbligata a sfoltire la rosa prima di portarsi a casa l’esterno nel giro della nazionale inglese, soprattutto in quel ruolo.

C’è da dire che, come detto in apertura, è stata definita l’operazione Weah, di conseguenza si potrebbero riaprire spiragli per l’operazione Sancho, ma la trattativa potrebbe senza dubbio subire un boost nel caso in cui si sbloccasse la situazione Nico Gonzalez, altro calciatore che la Juventus vuole cedere prima della chiusura del calciomercato. Alla finestra rimane il Borussia Dortmund, tra l’altro ex squadra di Sancho, pronta a riportare a casa il 25enne londinese: staremo a vedere cosa succederà.