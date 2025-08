Calciomercato Juventus News: l'OM trova l'accordo con i bianconeri, a breve la firma. Il Milan offre Thiaw nell'affare Vlahovic (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, WEAH TORNA IN FRANCIA

Il calciomercato Juventus ha trovato l’accordo definitivo col Marsiglia per la cessione di Weah. Son stato giorni molto caldi per quanto riguarda questo trattativa con tanto di sfuriata dell’agente del ragazzo che accusava un dirigente bianconera di ostacolare le operazioni.

Calciomercato Juventus News/ Kolo Muani è più vicino, Weah di nuovo verso la Ligue 1 (2 agosto 2025)

Adesso però è tutto alle spalle perché come aggiorna Fabrizio Romano, il giocatore statunitense si trasferirà presto al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il giocatore voleva solo l’OM e alla fine sono stati tutti accontentai, dall’entourage dei giocatori alle società.

La Juventus incasserà 1 milione di prestiti oneroso, 14 di obbligo di riscatto a giugno 2026, alcuni bonus che raggiungono la cifra di 3 milioni e anche una clausola di futura rivendita. Ora manca solo il “via libera” prima delle visite mediche e della firma sul contratto per un affare da 18 milioni.

Calciomercato Juventus News / Kolo Muani e Sancho si allontanano, intrigo Miretti (1 Agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, THIAW NELL’AFFARE VLAHOVIC

Il calciomercato Juventus deve risolvere la grana Vlahovic. C’è poco da dire, il serbo è ormai un separato in casa nonostante venga impiegato nelle amichevoli (in gol con la Reggiana) e si alleni regolarmente con il resto della squadra.

Infatti tutti gli esuberi, anche i vari Douglas Luiz, Arthur e Djalo, partecipano alla vita quotidiana dei bianconeri sotto richiesta di Tudor. Il tecnico vuole dare una chance a tutti, anche a quelli che sono pronti a partire alla prima offerta.

Calciomercato Juventus News/ Un danese al posto di Douglas Luiz, il punto su Vlahovic (1 agosto 2025)

Per Vlahovic la situazione è semplice ovvero scadenza a giugno 2026 e nessun rinnovo in vista. Per questo il Milan, che va forte per la punta, vuole cercare di convincere la Vecchia Signora a cederla scambiando Thiaw, difensore che può rivelarsi molto utile per Tudor.