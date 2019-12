CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Willian lontano: si tratta il rinnovo col Chelsea

Nella prossima finestra di calciomercato per la Juventus si allontana in maniera netta l’ipotesi di uno sbarco a Vinovo di Willian. Da tempo si vociferava dell’interesse di Sarri (ex allenatore proprio del Chelsea) di portare in bianconero per il suo ex giocatore e anzi pareva che già la dirigenza della Vecchia Signora fosse all’opera per accontentare il suo allenatore, magari per la finestra di giugno, data la coincidente scadenza di contratto tra l’esterno destro e il club inglese. Pure però negli ultimi giorni tale ipotesi di mercato è fallita miseramente: Willian infatti sta discutendo il suo rinnovo di contratto proprio con il club dei Blues e anzi l’esterno destro si è lasciato andare a dichiarazioni di grande amore per la maglia, come riportato da Sky sports: “Tutti sanno che mi piace il Chelsea. Se ne avrò l’opportunità, giocherò qui fino a 40 anni, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro”. Certo nulla pare ancora scritto, ma di fatto svanisce con un colpo di vento l’ipotesi di calciomercato dell’arrivo di Willian alla Juventus: i colpi di scena però quando si parla di calciomercato non vanno mai esclusi a priori.

