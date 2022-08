CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Zakaria può sostituire Wijnaldum e rientra Frabotta

Calciomercato Juventus news, Zakaria per rimpiazzare Wijnaldum a Roma

La Juventus continua a lavorare per sistemare l’organico in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri vorrebbero potenziare il proprio centrocampo tramite l’acquisto di Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain avendo anche già bloccato l’argentino che aspetta però una cessione da parte della Vecchia Signora. I piemontesi vogliono liberarsi di almeno un giocatore nel mezzo per far posto a Paredes ed il principale indiziato a partire rimane Denis Zakaria dopo il mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, Zakaria potrebbe essere un profilo utile per la Roma, squadra che ha appena perso fino al 2023 Georginio Wijnaldum, arrivato da pochissimo dal PSG e vittima di un infortunio riguardante la rottura della tibia della gamba destra. Lo svizzero non vorrebbe però lasciare Torino, dove è sbarcato solo a gennaio, e per questo motivo la Juve sta provando pure a piazzare Arthur, con il brasiliano cercato dal Valencia e che potrebbe anche solo partire in prestito così da risparmiare qualcosa sull’ingaggio.

Oltre ai vari movimenti in entrata e in uscita per potenziare l’organico, la Juventus deve fare i conti anche con un’altra situazione in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Stiamo parlando del rientro alla base di Gianluca Frabotta, il cui prestito al Lecce sarebbe già giunto al termine secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio. I pugliesi preferirebbero aggiudicarsi Giuseppe Pezzella dal Parma non essendo stati convinti dal rendimento di Frabotta che potrebbe dunque tornare a Torino prima di trovarsi una nuova sistemazione altrove e proseguire il suo percorso di crescita.

