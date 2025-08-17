Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Arthur ai saluti 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ZHEGROVA AL POSTO DI NICO GONZALEZ

Il calciomercato della Juventus è in fermento in questa fase della finestra di trattative. I piemontesi stanno infatti cedendo Douglas Luiz al Nottingham Forest per 30 milioni di euro ma c’è un altro calciatore che potrebbe presto salutare i compagni della Continassa. Il prossimo giocatore in uscita dalla Juve dovrebbe infatti essere Nico Gonzalez.

L’argentino, che non ha offerto il contributo sperato dal suo arrivo dalla Fiorentina, dopo esser stato accostato anche all’Inter è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, da cui potrebbe arrivare Nahuel Molina per sistemarsi sulla corsia bassa di destra. Una mossa questa che lascerebbe mister Tudor con un elemento offensivo in meno all’interno dell’organico da gestire nela nuova stagione.

Per questo motivo i bianconeri potrebbero tornare presto a guardarsi intorno sul mercato cercando un esterno d’attacco che possa svariare in più posizioni. Il profilo che potrebbe fare al caso della Juve per sopperire all’eventuale addio del sudamericano sarebbe quello di Edon Zhegrova, in scadenza di contrato con il Lille al termine dell’annata calcistica 2025/2026.

Il ventiseienne, che sta recuperando da un problema agli adduttori, ha giocato in Europa pure in Belgio con il Genk ed in Svizzera con il Basilea. Sulle sue tracce si registra la forte presenza dell’Olympique Marsiglia che lo vorrebbe per la rosa allenata da mister De Zerbi. Il Kosovaro coi francesi ha sinora collezionato ventisei reti e diciotto assist in centosette presenze totali.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ARTHUR VERSO IL GREMIO

Se quella di Nico Gonzalez è ancora una cessione che potrebbe non concretizzarsi, la Juventus si sta invece muovendo per ultimare un’altra operazione in uscita. Rientrato dall’ennesimo prestito, questa volta agli spagnoli del Girona, Arthur Melo potrebbe presto dire definitivamente addio alla Vecchia Signora visto il suo imminente trasferimento al Gremio.

Il brasiliano, in scadenza di contratto a giugno 2026, starebbe dunque per tornare a giocare in Patria ripartendo proprio nel club in cui è cresciuto sin dal settore giovanile e grazie al quale era stato notato dal Barcellona, la società che lo ha portato in Europa. La stampa sudamericana sarebbe convinta dell’imminente firma di Arthur con i bianconeroblu sebbene non siano stati rivelati i dettagli economici e la formula dell’accordo raggiunto tra Juventus e Gremio.