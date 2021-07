CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Nuovo piano per il rinnovo di Ronaldo, ma il PSG…

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RONALDO COME MESSI?

I dirigenti della Juventus sono al lavoro su più fronti in questi mesi di calciomercato ed una delle situazioni più intricate da risolvere riguarda il rinnovo del contratto di Cristiano Ronaldo. Attualmente in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, il fuoriclasse portoghese viene accostato da tempo con insistenza al Paris Saint-Germain, squadra che quest’anno si sta notevolmente potenziando ulteriormente se si pensa anche solo al tesseramento di Gianluigi Donnarumma tra i pali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il trentaseienne dovrebbe presentarsi regolarmente alla Continassa dal 25 di luglio, quando avrà concluso le vacanze post Euro 2020, e la sensazione è che lo stesso CR7 potrebbe voler continuare a giocare per la Juventus andando alla conquista del campionato. Decisivo a questo punto sarà il lavoro del suo procuratore Jorge Mendes che proporrà all’assistito di ridursi l’ingaggio come ha fatto Messi con il Barcellona.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, OCCHIO AI GIOVANI

La Juventus è da sempre una delle squadre più attente ai giovani di prospettiva del panorama internazionale ed anche in questa sessione di calciomercato estivo si sta lavorando per piazzare qualche giocatore e farlo maturare altrove. Questo destino potrebbe presto capitare al difensore Luca Coccolo che, dopo aver giocato lo scorso anno con la Cremonese e finito ora nel mirino dell’Alessandria, come confermato dal direttore sportivo dei grigi Fabio Artico, intervistato da Sky Sport: “Abbiamo tanto lavoro da fare, ora dobbiamo dare una sterzata e cominciare a trattare giocatori di categoria. Coccolo? È un giocatore giovane che si è già affermato, e può certamente rientrare nel nostro interesse.” Intanto la Juventus potrebbe decidere di lasciare andare anche altri elementi per completare l’acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo e gli indiziati principali rimangono in questo senso Gianluca Frabotta, Felix Correia e Radu Dragusin.

