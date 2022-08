CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Paredes si complica, salgono le quotazioni di Pjanic

Calciomercato Juventus che si riaccende improvvisamente alla luce degli infortuni durante l’estate ai centrocampisti Paul Labile Pogba, arrivato dal Manchester United come colpo di mercato, ed il texano ex Schalke 04 Mckennie. Due infortuni che non ci volevano e che complicano le scelte di Massimiliano Allegri vista anche la prognosi dei due. In tal senso la Juventus ha deciso di intervenire sul mercato cercando giocatori per la mediana, da inserire al fianco di Manuel Locatelli, al momento unica certezza della vecchia signora. I due nomi che si fanno più insistenti sono: Leandro Paredes e Miralem Pjanic.

A lanciare l’indiscrezione di mercato è La Gazzetta dello Sport, che scrive come il Barcellona sarebbe disposto a dare in prestito il bosniaco ed ex Juventus Miralem Pjanic, e a pagare la metà dell’ingaggio da 8 milioni di euro. Una trattativa che interessa la Juventus, viste anche le complicazioni su Leandro Paredes, in forza al Paris Saint Germain, i quali chiedono almeno 25 Milioni di euro per privarsi dell’ex centrocampista argentino di Zenit, Roma ed Empoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: RITORNO DI PJANIC?

Calciomercato Juventus che guarda, quindi, Miralem Pjanic: esordito con il Metz in Francia, passa al Lione sempre nel suddetto campionato. Allenandosi a fianco di Juninho Pernambucano, diventa uno specialista delle punizioni, calciandone, con successo, qualcuna al posto della leggenda del Lione brasiliana. Dopo il Lione passa a Roma. L’approdo in Italia è subito ottimo con 5 stagioni da livelli entusiasmanti: 30 gol e 44 assist in 184 partite. È subito protagonista assoluto con De Rossi, Strootman e Nainggolan alla Roma.

Numeri da trequartista, più che da regista puro. Poi il passaggio alla Juventus con 22 gol e 41 assist in 178 apparizioni. Dopo Juventus, Barcellona, dopo però ha deluso con 30 gettoni senza totalizzare né gol, né assist. Flop Barcellona e passaggio al Besiktas: con i turchi il bosniaco Miralem Pjanic si è ripreso con 4 assist in 26 partite, ma non è di certo l’uomo che giocava in Italia con le maglie di Roma e Juventus, dove veniva considerato tra i migliori al mondo. Che il ritorno alla Juventus possa fare bene, oltre che al club stesso, anche alla carriera del calciatore?

