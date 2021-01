Calciomercato Juventus/ Per Khedira il futuro sarà in Premier League?

Nel calciomercato Juventus un nome che non va dimenticato è senza dubbio quello di Sami Khedira: la storia del centrocampista tedesco in bianconero purtroppo si avvia verso un epilogo molto triste, quello del “separato in casa” completamente fuori dal nuovo progetto tecnico di Andrea Pirlo. In questa situazione non è nemmeno così facile trovare un’altra sistemazione, perché il rischio è quello di scivolare nel dimenticatoio o comunque di non fornire sufficienti garanzie ai potenziali acquirenti. Khedira infatti è un giocatore che in carriera spesso ha dovuto fare i conti con infortuni anche gravi, dunque le incognite ci possono essere, a maggior ragione dopo un lungo periodo di inattività, che d’altronde alla Juventus proseguirebbe perché ci sembra difficile immaginare che Sami Khedira possa rientrare nelle rotazioni di Andrea Pirlo, che a centrocampo punta su altri giocatori. Questo il quadro della situazione, che rischia di scivolare in un fastidioso impasse.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: KHEDIRA VERSO LA PREMIER LEAGUE?

Dunque nella sessione invernale il calciomercato Juventus sarà caratterizzato anche dal tentativo di trovare una sistemazione a Sami Khedira, che altrimenti andrà alla scadenza del contratto in estate. Un addio a gennaio consentirebbe dunque alla Juventus di ottenere almeno un conguaglio dalla nuova società del centrocampista tedesco, oltre ad alleggerire il monte stipendi. Una società però va trovata: stando alle parole del diretto interessato, l’obiettivo principale di Sami Khedira sarebbe quello di giocare in Premier League dopo Bundesliga, Liga spagnola e Serie A. In ogni caso, un addio triste e che si sta trascinando a lungo: un vero peccato per un calciatore che per anni è stato un punto di forza per il centrocampo della Juventus, nonostante i problemi dovuti agli infortuni che adesso rischiano di essere una variabile che condiziona l’interesse dei potenziali acquirenti, specialmente se ci riferiamo a un campionato esigente come la Premier League. Ci saranno novità a gennaio?



