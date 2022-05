Calciomercato Juventus news/ Da Pogba a Di Maria, ecco il progetto esperienza

Calciomercato Juventus news: Pogba e Di Maria sempre più vicini

La Juventus, dopo aver blindato il quarto posto ma aver finito la stagione a 0 titoli conquistati, infiamma il calciomercato dei parametri zero. La necessità di rinforzare il centrocampo ed il ritorno di Pogba sognato da ogni tifoso bianconero ormai non sono più mistero, ma questa volta qualcosa potrebbe davvero accadere: secondo Tuttomercatoweb.com il calciatore francese sarebbe intenzionato a rifiutare l’offerta economica del PSG (13 milioni di euro) per paura di essere uno dei tanti a Parigi. Con 29 anni ed una carriera da rilanciare, il centrocampista del Manchester UTD gradirebbe la centralità di cui godrebbe nel progetto juventino, nonostante un’offerta d’ingaggio inferiore (8 milioni + bonus).

Calciomercato Juventus news/ Pressing su Perisic, spunta Acerbi (ultime notizie)

A Torino Pogba gode già di amore incondizionato da parte dei tifosi, ritroverebbe un ambiente a lui famigliare e un’allenatore, Massimiliano Allegri, che ha sempre reputato un padre calcistico. Proprio continui contatti telefonici tra Allegri e l’ex numero 10 bianconero avrebbero fatto piacere al campione del mondo, e l’avrebbero convinto a sposare il progetto della Vecchia Signora. Sembrerebbe tutto pronto, dunque, per il grande ritorno. Anche Di Maria sembrerebbe sempre più vicino al club torinese: l’argentino ha aspettato probabilmente un rilancio del PSG, ma alla fine è arrivato il definitivo divorzio. Nella prossima settimana dovrebbe arrivare la firma con la Juventus, con un contratto annuale ( più opzione per un secondo anno) a circa 7 milioni a stagione (più bonus legati al rendimento). L’incontro decisivo con Mendes è già fissato per i prossimi giorni.

Calciomercato Juventus news/ Di Maria sempre più vicino. Su Pogba... (ultime notizie)

Calciomercato Juventus news: assalto a Perisic, idea Acerbi

La Juventus ha comunicato che anche Bernardeschi, oltre a Dybala, non rinnoverà il contratto. Intervenire sul calciomercato per rinforzare le corsie esterne, dunque, diventa un obbligo per Arrivabene e società. Il nome più caldo è quello legato a Ivan Perisic, che non ha apprezzato il trattamento riservato dalla sua attuale squadra e lo ha denunciato, come sappiamo, pubblicamente dopo la Supercoppa Italiana. Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, il croato ha apprezzato e inorgoglito l’offerta dei bianconeri di 2 milioni in più rispetto a quella dell’Inter. Il vicecampione del mondo, però, incontrerà per correttezza i nerazzurri per l’ultima volta all’inizio della prossima settimana: Marotta farà un tentativo per avvicinarsi alle richieste di Perisic, spingendosi verosimilmente a 5 milioni.

Di Maria alla Juventus?/ Accordo a un passo, i dettagli: "Un anno di contratto, poi…"

La Vecchia Signora ha già salutato anche il suo capitano Giorgio Chiellini, e cerca sul mercato un difensore che possa alternarsi a Bonucci e De Ligt. L’ultima idea di calciomercato della dirigenza della Juventus è quella di Francesco Acerbi, in rottura totale con la tifoseria della Lazio e la società. I due club si sono parlati e sembra essere in fase avanzata lo scambio tra il difensore ex Milan e Sassuolo e Daniele Rugani, pupillo di Maurizio Sarri. Altra esperienza, dunque, sarebbe aggiunta alla rosa bianconera, che nelle ultime due stagioni ha visto abbassarsi abbondantemente l’età media della rosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA