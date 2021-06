CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Primo incontro per Locatelli: ecco l’offerta bianconera

CALCIOMERCATO JUVENTUS: COME È ANDATO IL PRIMO INCONTRO?

L’annunciato incontro di calciomercato c’è stato: Juventus e Sassuolo per la prima volta a tavolino per discutere del futuro di Manuel Locatelli, tra i protagonisti di Euro 2020 e possibile futuro bianconero. Il club emiliano sulla carta non sarebbe intenzionato a privarsi della stella del suo centrocampo, ma se la Juventus deciderà davvero di fare sul serio sarà impossibile dire di no.

E Max Allegri sembra più che mai convinto della possibilità di costruire attorno a Locatelli il nuovo centrocampo juventino. Le novità di calciomercato emerse dall’incontro odierno indicano come il Sassuolo non voglia scostarsi dalla richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma ha dato l’ok per l’inserimento di una contropartita tecnica, che la Juventus però non dovrà supervalutare proprio tenendo la valutazione di Locatelli come riferimento. Ci sono diversi giovani juventini che interessano agli emiliani, ma si è discusso anche della formula contrattuale che potrebbe portare Locatelli all’Allianz Stadium.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL SASSUOLO VUOLE DRAGUSIN

La possibilità di un prestito con diritto (o obbligo se matureranno determinate condizioni) di riscatto per la Juventus non è stata infatti scartata. C’è da considerare anche la volontà del giocatore di mettersi in gioco e di salire sul quel treno momentaneamente perso dopo l’addio al Milan. Locatelli al Sassuolo ha saputo mantenere le promesse di gioventù diventando anche un pilastro della Nazionale italiana e la Juventus potrebbe rappresentare una consacrazione. Il Sassuolo sta valutando anche Nicolò Fagioli e Felix Correia come contropartite tecniche anche se la prima richiesta dei neroverdi resta Radu Dragusin. La valutazione dei cartellini andrà fatta con attenzione ma se Locatelli dovesse continuare ad essere protagonista agli Europei, i 40 milioni richiesti dal Sassuolo potrebbero diventare quasi un affare per la Juventus, di certo non intenzionata a tirare troppo la corda. L’apertura e l’incontro sono già stati segnali importanti, saranno però ora i bianconeri a dover fare mosse concrete per portare Locatelli a Torino.

