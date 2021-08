CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Proposto Umtiti dal Barcellona, la risposta

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PROPOSTO UMTITI DAL BARCA

La Juventus è impegnata su più fronti in questi frenetici giorni di calciomercato. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola di Fichajes.net, il Barcellona avrebbe proposto ai bianconeri il difensore Samuel Umtiti ma Cherubini e soci non sarebbero particolarmente interessati ad aggiudicarsi il difensore francese. Forti della presenza di Chiellini, Bonucci, De Ligt e Rugani, nel recente passato si era ipotizzato anche un eventuale scambio tra Umtiti e Mattia De Sciglio con i catalani salvo poi rivelarsi soltanto una voce di mercato. La Juventus di mister Allegri non avrebbe dunque bisogno di un altro centrale di difesa da aggiungere al proprio organico dopo aver lasciato andare anche il turco Merih Demiral ed a questo punto il Barcellona dovrà trovare un’altra soluzione se vorrà incassare qualcosa dalla cessione di Umtiti. La partenza del classe 1993 aiuterebbe i blaugrana in piena crisi economica e sulle sue tracce si registra l’interesse dei poroghesi del Benfica, pronti ad aggiudicarselo con un’offerta da dieci milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LINEA VERDE PER I GIOVANI

La Juventus è una delle società più attente ai giovani di talento ed anche questa sessione di calciomercato estivo non fa eccezione, come testimonia anche l’acquisto, sebbene manchi ancora l’ufficialità, di Kaio Jorge dal Santos. I bianconeri sono famosi infatti per attuare la strategia della linea verde e cioè quella di lasciar andare a giocare in prestito diversi elementi del proprio settore giovanile così da continuare a maturare senza subire troppe pressioni. La Vecchia Signora, nello specifico, avrebbe bisogno di trovare una nuova sistemazione per quei giocatori che non potranno nemmeno giocare nella Juventus U23 in Serie C ed in questo elenco figurano i nomi di Dragusin, Ranocchia e Fagioli, tutti candidati inizialmente a ricoprire il ruolo di contropartita tecnica per concludere l’affare che porterebbe Manuel Locatelli a Torino. Tuttavia il Sassuolo non ha gradito queste soluzioni ma pretende piuttosto solo il denaro per cedere il suo centrocampista e così si cercano club interessati come successo con il Parma per Felix Correia: diritto di riscatto per gli emilani ma i bianconeri si sono riservati l’opzione di controriscatto così da non lasciarselo scappare in caso di valorizzazione.

