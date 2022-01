CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ramsey ed Arthur potrebbero andare in Inghilterra

Il tecnico Allegri aveva spiegato che al 99% la rosa sarebbe rimasta la stessa ma in orbita Juventus continuano a circolare voci ed indiscrezioni di calciomercato anche per l’immediato futuro. I bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo attaccante dopo l’infortunio rimediato da Federico Chiesa ma ci sono anche elementi che potrebbero salutare Torino così da sfoltire un organico in cui non stanno riuscendo a trovare lo spazio desiderato.

Il reparto in cui i piemontesi potrebbero decidere di liberare qualcuno è senza dubbio il centrocampo dove Arthur Melo è molto chiacchierato da ormai diverso tempo. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il brasiliano avrebbe accettato il corteggiamento dell’Arsenal dove si potrebbe trasferire in prestito secco fino al termine della stagione, con tanto di stipendio pagato dai londinesi. Tuttavia la Juve non vuole cederlo credendo di poter puntare ancora a lungo su di lui avendo un contratto fino al giugno del 2025 e lo lascerebbe andara solamente se fosse sicura di poter monetizzare da questo addio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

Un altro calciatore che potrebbe finire all’Arsenal in questa finestra di calciomercato invernale è Aaron Ramsey. Già cercato da Crystal Palace, Everton e Newcastle, il gallese potrebbe decidere di tornare a vestire la maglia dei Gunners secondo quanto rivelato dal Sun. In scadenza di contratto nel giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, Ramsey non è un elemento imprescindibile per Allegri ed il club.

