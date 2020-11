Calciomercato Juventus/ Ramsey via già a gennaio per avvicinare Locatelli?

La Juventus in vista del calciomercato di gennaio lavora sia in entrata sia in uscita e naturalmente spesso questi discorsi si intrecciano. Senza considerare Paulo Dybala, per il quale un eventuale addio sarà discorso estivo, tra i possibili partenti a gennaio ci sono evidentemente Sami Khedira e Federico Bernardeschi, ma a loro si potrebbe aggiungere anche Aaron Ramsey, secondo quanto riferisce Tuttosport. Il gallese continua ad accusare svariati problemi fisici e di conseguenza potrebbe essere un altro dei sacrificati, se si creassero le condizioni giuste anche già nella sessione invernale di calciomercato. Ramsey ha ancora molto mercato in Inghilterra e, se arrivasse un’offerta da circa 20/25 milioni di euro, la Juventus prenderebbe in seria considerazione la sua cessione. Essendo arrivato a parametro zero, l’addio di Ramsey garantirebbe anche una notevole plusvalenza, il che non guasta mai. Servirebbe però colmare la lacuna nel centrocampo di Andrea Pirlo ed ecco dunque che la cessione di Ramsey potrebbe aiutare a completare un colpo in entrata.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: RAMSEY VIA PER ARRIVARE A LOCATELLI?

Parliamo naturalmente di Manuel Locatelli, pallino della Juventus e anche di Andrea Pirlo. Il centrocampista è ormai al centro dell’attenzione di tutti per le sue eccellenti prestazioni sia con la maglia del Sassuolo sia in Nazionale, avendo ormai conquistato la piena fiducia non solo di Roberto De Zerbi ma anche del c.t. Roberto Mancini, come abbiamo visto nelle ultime uscite dell’Italia in Nations League. Proporio per questo motivo tuttavia il Sassuolo valuta il suo gioiello almeno 35 milioni di euro, forse anche di più, soprattutto se qualcuno lo volesse già sul calciomercato di gennaio dato che la società neroverde preferirebbe ovviamente tenere Manuel Locatelli almeno fino all’estate. La possibile partenza di Ramsey quindi avrebbe una doppia utilità: lasciare spazio in rosa all’arrivo di un nuovo centrocampista e pure finanziare almeno in parte il colpo Locatelli. Uno parte e l’altro arriva: in epoca Covid è una necessità praticamente per tutti, Juventus compresa. Saranno Ramsey e Locatelli i protagonisti di questa doppia mossa?



