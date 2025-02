Calciomercato Juventus retroscena: chiusura tempestiva per Nicolò Fagioli

Il calciomercato Juventus si è chiuso portando a termine tutte le richieste fatte dal tecnico Thiago Motta con Cristiano Giuntoli che ha dovuto però intavolare molte trattative per riuscire a portare a Torino i profili giusti per completare la rosa, in questo mare di trattative aperte e chiuse con anche diverse in uscita diversi retroscena possono essere svelati ora che la sessione invernale è terminata. La prima riguarda Nicolò Fagioli, l’ultima cessione dei bianconeri che è anche rischiata di saltare, infatti per la trattativa con la Fiorentina è stato dato l’ok dal giocatore e dal suo staff solo 10 minuti prima della chiusura del mercato, le due squadre avevano già un accordo di massima ma hanno dovuto correre per riuscire a completare il passaggio e il deposito dei documenti necessario per completare il trasferimento e poterlo ufficializzare.

A centrocampo poi la Juventus avrebbe potuto perdere un altro importante tassello delle formazioni schierate fino a questo punto da Thiago Motta, da quanto è stato fatto sapere infatti prima dell’acquisto di Nico Gonzalez il Manchester City avrebbe chiesto la disponibilità della Juventus nel cedere Manuel Locatelli, i citizens dovevano ancora rimpiazzare l’infortunato Rodri e dopo aver trattato con la Juventus per avere Andrea Cambiaso avevano provato a cambiare il soggetto dell’offerta al centrocampista, offrendo 60 milioni. I bianconeri però hanno rifiutato immediatamente l’offerta perché era già in programma la cessione di Fagioli.

Calciomercato Juventus retroscena: tentativo per Davide Frattesi, avance per Yildiz

Il calciomercato Juventus nelle ultime ore si è concentrato sul centrocampo e ha fatto un tentativo disperato per provare a strappare alla concorrenza un talento del nostro campionato, secondo i retroscena usciti nelle ultime ore la dirigenza bianconera avrebbe contattato l’Inter provando a richiedere le prestazioni di Davide Frattesi, i nerazzurri però come già fatto sapere per gran parte del calciomercato non avevano intenzione di cedere il ragazzo a dirette concorrenti, Napoli o Juventus, e la loro richiesta era il doppio rispetto ai 40 milioni chiesti alla Roma. L’assalto a Frattesi poi era legato alla cessione di Douglas Luiz, i bianconeri nelle ultime ore hanno contattato i club di Premier interessati al brasiliano per poi offrire lo stesso all’Inter per provare a convincerli a lasciare Frattesi.

L’ultimo retroscena del calciomercato Juventus riguarda il talento più puro di casa Juventus, Kenan Yildiz che durante le settimane di calciomercato è stato cercato da diverse squadre europee che vedendo l’iniziale difficoltà dei bianconeri nell’acquistare un attaccante hanno tentato di di accaparrarsi il turco per dare alla Juventus la liquidità per fare l’operazione in entrata. Le squadre che si sono mosse per l’acquisto di Yildiz sono stato il Manchester United, il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco che avevano offerto una cifra intorno ai 40 milioni, i bianconeri però nonostante la difficoltà economica hanno sempre rifiutato le avance chiedendo non meno di 100 milioni per cedere il ragazzo.