CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ronaldo, 29 milioni per dirsi addio, Locatelli più vicino!

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ALLEGRI FISSA IL PREZZO DI RONALDO!

Le voci di calciomercato sul possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus continuano a rincorrersi, ma il club bianconero ha fatto intendere che, se l’asso portoghese vorrà lasciare Torino un anno prima rispetto alla naturale scadenza del contratto, non potrà farlo di certo gratis. E’ vero che con un addio di Ronaldo la Juventus si alleggerirebbe dell’onerosissimo ingaggio di CR7 che supera i 30 milioni di euro a stagione, ma nella sua operazione vanno considerati anche i 100 milioni a suo tempo versati nelle casse del Real Madrid per portarlo a Torino.

Fatti i conti sugli ammortamenti, è evidente che chi vorrà garantirsi Ronaldo per la parte finale della sua carriera dovrà versare nelle casse del club bianconero 29 milioni di euro. Tra le pretendenti al giocatore ci sono PSG, Real Madrid e Manchester United e proprio i francesi sembrano i più convinti, visto che si tratterebbe di una metà che permetterebbe a Ronaldo di lottare per conquistare un titolo in un nuovo campionato top come la Ligue 1 francese, dopo aver vinto in Inghilterra, in Spagna e in Italia. Ma come detto c’è anche la questione dell’ingaggio a rendere particolarmente delicata l’operazione che porterebbe Ronaldo lontano dall’Allianz Stadium dopo 3 stagioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO LOCATELLI

D’altronde il ritorno di Max Allegri sulla panchina juventina ha tracciato la strada per l’allestimento di un nuovo ciclo in casa bianconera. Ringiovanimento della rosa, niente spese folli, valorizzazione del parco giocatori già disponibile. Ergo, ad esempio, non fare pazzie per Donnarumma se c’è già uno Szczesny che tra i pali soddisfa pienamente il nuovo-vecchio allenatore. La cessione di Ronaldo potrebbe rientrare in questi canoni ma, contestualmente, la Juventus si sta guardando intorno per rinforzarsi e l’obiettivo numero uno per il centrocampo sembrerebbe essere Manuel Locatelli. L’ex enfant prodige del Milan si è consacrato al Sassuolo prendendosi anche il posto in Nazionale e la Juventus sarebbe pronta a investire per lui ben 40 milioni di euro. Una cifra che sicuramente soddisferebbe il club emiliano e che farebbe diventare Locatelli la colonna del centrocampo della Juve di Allegri, magari affiancato a un cavallo di ritorno come Miralem Pjanic, mai davvero felice a Barcellona e per riavere il quale il tecnico livornese farebbe carte false. Sarà un’estate movimentata.

