CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ronaldo verso Parigi, ecco chi lo rimpiazzerebbe

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SOSTITUIRE CRISTIANO RONALDO

Il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Cristiano Ronaldo sembrava essere stato archiviato per la Juventus nelle scorse settimane. In scadenza tra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022 al termine della stagione che sta per cominciare ufficialmente, il fuoriclasse portoghese pareva destinato ad onorare il suo contratto ma le indiscrezioni più recenti hanno scosso l’ambiente bianconero. Il mancato rinnovo di Kylian Mbappe con il Paris Saint-Germain, che terminerà a sua volta nel giugno 2022, potrebbe spingere i parigini a puntare forte sul tesseramento di Ronaldo che salvo sorprese dovrebbe avvenire una volta conclusa l’annata calcistica alle porte. La voglia di sposare la causa del Real Madrid starebbe convincendo Mbappe a vivere l’avventura in terra spagnola ed in casa Juventus si sta ragionando su chi potrebbe rimpiazzare Ronaldo nell’attacco della Juventus. Uno su tutti è senza dubbio Mauro Icardi, già stretto dall’arrivo di Messi proprio a Parigi ed accostato ai bianconeri in più di un’occasione nel recente passato. L’argentino gradirebbe volentieri di tornare in Italia con tutta la famiglia ma non bisogna perdere di vista nemmeno la pista riguardante Gabriel Jesus, già monitorato prima del suo arrivo al Manchester City.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DRAGUSIN VIA SOLO IN PRESTITO

La Juventus prosegue con la sua politica della linea verde anche in questa sessione di calciomercato estivo trattando diversi giovani interessanti. Nello specifico, secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, i bianconeri sarebbero propensi a lasciar partire Radu Dragusin perchè possa maturare altrove senza subire troppe pressioni e richiamarlo poi eventualmente alla base in caso di necessità. Sulle tracce del rumeno di segnala la presenza del Cagliari che avrebbe in programma un incontro con la dirigenza della Vecchia Signora per trattare il prestito del calciatore. Il difensore viene però seguito con grande interesse pure dal Sassuolo e dal Genoa ma i rossoblu sardi dovrebbero essere in vantaggio almeno per il momento rispetto alle altre pretendenti e vorrebbero chiudere l’operazione nelle prossime ore.

