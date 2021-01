Calciomercato Juventus/ Rovella e gli altri giovani: linea verde per Pirlo

Una delle priorità del calciomercato Juventus, già dalla scorsa estate, è quella di ringiovanire la rosa per cercare di far proseguire una striscia di successi che in Italia è già da record: in questo filone rientra senza dubbio l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa. Il giovane centrocampista nato a Segrate ha compiuto 19 anni il 4 dicembre e nelle ultime settimane si è messo in luce con la maglia del Grifone, tanto da attirare immediatamente le attenzioni della Juventus, che ha vinto la concorrenza soprattutto di Inter e Roma per assicurarsi questo talento di grandi prospettive, lasciandolo però per il momento al Genoa, dove sicuramente potrà trovare più spazio per crescere ulteriormente, sulla falsariga di quanto la dirigenza della Juventus fece esattamente un anno fa per Dejan Kulusevski con il Parma. Il ruolo ideale di Rovella è quello di centrale davanti alla difesa e quando arriverà definitivamente alla Juventus troverà come allenatore un certo Andrea Pirlo, che in quelle zone del campo qualcosa in carriera ha fatto…

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ROVELLA E GLI ALTRI GIOVANI

L’arrivo di Nicolò Rovella dunque conferma la recente strategia di calciomercato della Juventus, iniziata appunto con Kulusevski e a dire il vero già evidente nell’estate 2019, quando il colpo di spicco fu per i bianconeri l’arrivo di Matthijs De Ligt, già capitano dell’Ajax in giovanissima età. Quest’estate possiamo citare gli arrivi di Weston McKennie e Federico Chiesa, ora si aggiunge Rovella anche se il centrocampista rossoblù per il momento resterà al Genoa. Inoltre ci sono naturalmente alcuni giovani cresciuti nella Under 23 della Juventus, che milita in Serie C: l’esempio più lampante è senza dubbio quello di Gianluca Frabotta, che ormai possiamo considerare stabilmente come parte della prima squadra di Andrea Pirlo. Tra l’altro proprio nell’affare Rovella potrebbero entrare alcuni di questi giovani che al Genoa potrebbero maturare: il nome più caldo è quello di Manolo Portanova. Infine, teniamo presente che un altro obiettivo della Juventus è il classe 2001 Bryan Reynolds, terzino statunitense: sarà lui il prossimo giovane?



