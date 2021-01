Calciomercato Juventus/ Scamacca e Dabo nel mirino: due giovani per la Signora

Come avevamo già evidenziato nei giorni scorsi, una delle priorità del calciomercato Juventus è quella di assicurarsi dei giovani di grande talento che possano garantire la continuità del ciclo vincente bianconero che dura ormai da un decennio. In primo piano c’è il nome di Nicolò Rovella, operazione che resta in chiusura, ma Sky Sport ha approfondito le trame che riguardano i dialoghi di mercato tra la Juventus e il Genoa. Il club bianconero avrebbe infatti preso informazioni sulle intenzioni dei rossoblù liguri sul futuro di Gianluca Scamacca, attaccante oggi in prestito secco in Liguria dal Sassuolo – dunque naturalmente in una trattativa andrebbero coinvolti anche i neroverdi, con i quali la Juventus parlerà già per Manuel Locatelli. Al momento la Juventus non ha ancora avuto un approccio ufficiale su formula e valutazione per il centravanti che ha appena compiuto 22 anni. Domenica sera allo Stadium si gioca però Juventus Sassuolo e la partita potrebbe essere un’occasione per parlare del futuro immediato di Scamacca, oltre che di Locatelli per la prossima estate. Per lasciare andare via Scamacca tuttavia il Genoa chiederebbe un indennizzo o una contropartita tecnica.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SCAMACCA E DABO, ALTRI DUE GIOVANI NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus dunque segue il “filone” giovane: Scamacca piace magari già per gennaio per completare l’attacco di Andrea Pirlo, ma come detto andrebbero accontentati sia il Sassuolo sia il Genoa, che naturalmente non sarebbe felice di veder partire un attaccante a metà stagione, nel bel mezzo della lotta per la salvezza – a tale proposito, va aggiunto che il Genoa ha precisato che l’uzbeko Eldor Shomurodov non è in uscita dal club rossoblù. Oltre alle possibili trame con il Genoa, la Juventus è vicina anche a un altro 2001 come Rovella: in questo caso parliamo del francese Abdoulaye Dabo del Nantes B, che potrebbe arrivare in prestito a Torino. Si tratta di un esterno sinistro e sarà aggregato, in caso di esito positivo della trattativa, alla Juventus Under 23 che gioca nel campionato di Serie C, per permettergli di giocare con costanza e integrarsi nel calcio italiano. Alto un metro e 81 centimetri, di piede sinistro, Dabo può giocare anche da trequartista e il suo arrivo potrebbe essere definito nei prossimi giorni secondo quanto riferisce Sky Sport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA