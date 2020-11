Calciomercato Juventus/ Si cerca Gravenberch: è sfida col Real Madrid per l’olandese

CALCIOMERCATO JUVENTUS: IPOTESI GRAVENBERCH

Sono indiscrezioni di calciomercato in casa Juventus: manca infatti ancora molto alla prossima finestra di contrattazione invernale, ma pure la dirigenza della Vecchia Signora già guarda al futuro e ai possibili innesti nello spogliatoio di Andrea Pirlo. Tra le tante voci che girano attorno ai bianconeri, l’ultima ci arriva da Don Balon, secondo cui la Juventus avrebbe messo nel mirino Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 attualmente di proprietà dell’Ajax (e vecchio obbiettivo di mercato della Roma). Il giocatore è tra i nomi più seguiti in chiave mercato a livello europeo e chiaramente non è solo nella lista dei desideri della Juventus. Secondo quanto ci arriva dal portale spagnolo pare infatti che oltre alla Vecchia Signora anche il Real Madrid sia sulle tracce del giocatore olandese : non solo, proprio i Blancos avrebbero già preso contatti con l’agente dello stesso Gravenberch, Mino Raiola, per conoscere eventualmente il prezzo del cartellino del centrocampista e di conseguenza prepara un offerta per la dirigenza dei lancieri. Sarà duello Juve-Real per il giocatore?

MERCATO JUVENTUS: EMERSON SEMPRE NEL MIRINO

Non è però solo Gravenberch possibile obbiettivo di calciomercato in casa Juventus per le prossime finestre di contrattazione: pure la dirigenza della Vecchia Signora starebbe lavorando per rinforzare la rosa in mano ad Andrea Pirlo e risolvere (il prima possibile) l’emergenza terzini. Secondo quanto riportato dal Corriere Torino infatti non è da escludere che a breve Bernardeschi possa lasciare Vinovo (nonostante l’ottima figura che sta facendo con la maglia della nazionale): al suo posto potrebbe arrivare Emerson Palmieri, vecchio obbiettivo dei bianconeri. Il giocatore piace da tempo alla dirigenza e pure sta cercando di uscire dal Chelsea dai Lampard: tra i blues il terzino non trova spazio e sarebbe poi ben felice di tornare in Italia. Chiaramente sono al momento solo suggestioni e per il giocatore le alternative non mancano (su di lui vi è anche l’Inter): staremo a vedere.



