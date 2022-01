CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Si segue Rudiger ma ecco cosa non convince

La finestra di calciomercato invernale attrae sempre molti rumors anche per quanto concerne l’organico della Juventus. Tra possibili partenze e nuovi arrivi, uno dei nomi più gettonati in orbita bianconera sembra essere quello di Antonio Rudiger, difensore di proprietà del Chelsea con cui il contratto scadrà al termine della stagione attualmente in corso, ovvero nel giugno del 2022. Il profilo dell’ex romanista potrebbe essere utile per sistemare ulteriormente il reparto arretrato.

Stando alle indiscrezioni più recenti però, i dirigenti della Vecchia Signora, nonostante la possibilità di tesserarlo a parametro zero, non sarebbero del tutto convinti dell’elevato ingaggio richiesto dal calciatore. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei londinesi Tuchel al riguardo ha spiegato: “Non poso predirre il futuro. Non so se i suoi agenti stanno parlando con altri club, ore è possibile. Sono sicuro che lui sa quanto io lo apprezzi: siamo in contatto con lui, il club sta facendo il suo meglio.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

In questa sessione di calciomercato la Juventus potrebbe forse perdere un paio di elementi, almeno secondo le voci provenienti ad esempio dalla Spagna dove non si fa altro che parlare di Alvaro Morata al Barcellona. In merito a questo argomento prima della gara col Napoli mister Allegri aveva spiegato: “Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno è già a 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso. Al 99% la rosa rimane questa.”

