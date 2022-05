Calciomercato Juventus/ Torreira tra Fiorentina e Arsenal: inserimento bianconero?

CALCIOMERCATO JUVENTUS: TORREIRA PER LA REGIA?

Tra i vari obiettivi del calciomercato Juventus c’è anche quello di un regista di centrocampo che possa far girare la squadra nel migliore dei modi. Conoscendo Massimiliano Allegri, è difficile che questo ruolo venga affidato a Fabio Miretti o Nicolò Fagioli (se tornerà in bianconero), non come titolari: si cerca altro da affiancare a Manuel Locatelli (che giocherebbe come mezzala) e Denis Zakaria, che nei sei mesi passati in bianconero ha convinto parecchio. Uno dei nomi che sono visionati è quello di Lucas Torreira: recentemente il centrocampista uruguaiano ha detto di trovarsi benissimo alla Fiorentina e in Italia (aveva giocato nella Sampdoria) e che dunque resterebbe volentieri in viola.

Senonchè l’accordo con l’Arsenal per il diritto di riscatto scade oggi, la cifra è fissata a 15 milioni e dunque ci sarà bisogno di intendersi e sancire un patto. In caso contrario, Torreira dovrà formalmente tornare a Londra; ecco allora che nelle pieghe della trattativa potrebbe inserirsi la Juventus, perché a quel punto è del tutto plausibile che il centrocampista non rientri nei piani dei Gunners (che non giocheranno la Champions League, ma questo non sarebbe un problema per il calciatore) e che dunque potrebbero venderlo al miglior offerente. Che possa essere la Juventus?

LE DIFFICOLTÀ PER TORREIRA

Certo per il calciomercato Juventus arrivare al cartellino di Lucas Torreira non sarà semplice. Qualora l’uruguaiano dovesse venire riscattato dalla Fiorentina, è ben evidente che Rocco Commisso non sarebbe così propenso a metterlo a disposizione dei bianconeri, con cui ha già un conto in sospeso riguardo la vicenda di Dusan Vlahovic. Vero che negli ultimi anni i calciatori importanti che sono passati da Firenze alla Torino bianconera non sono mancati (Federico Bernardeschi e Federico Chiesa) ma adesso non ci sono troppi presupposti perché Torreira, che come detto ha già espresso il suo desiderio, possa trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri.

Eventualmente l’operazione di calciomercato sarebbe più semplice se l’uruguaiano non dovesse venire riscattato dalla Fiorentina: a quel punto la Juventus dovrebbe trattare direttamente con l’Arsenal, ma qui le difficoltà sono legate al fatto che quella dei Gunners è una bottega cara e che la società londinese non vende troppo facilmente al miglior offerente. La sensazione dunque è che realmente Allegri possa inizialmente valutare la possibilità di concedere parecchio spazio a Miretti, poi se ci sarà l’occasione il club bianconero potrebbe realmente fiondarsi su un calciatore già pronto e Torreira rispetterebbe questi parametri, dunque vedremo quello che succederà in futuro…











