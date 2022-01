CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Tottenham su McKennie e Rabiot potrebbe partire

La sessione di calciomercato invernale è ancora lunga e nonostante le parole di mister Allegri dei giorni scorsi, in casa Juventus potrebbe avvenire anche qualche cambiamento. Diversi club seguono con grande interesse diversi calciatori presenti nella rosa bianconera e proprio in questo senso si colloca l’attenzione mostrata dal Tottenham nei confronti di Weston McKennie, giocatore sotto contratto con la Vecchia Signora fino al giugno del 2025.

Il ventitreenne nato in Texas piace a Paratici ed Antonio Conte tanto che gli Spurs sarebbero pronti ad intavolare uno scambio con i piemontesi pur di aggiudicarselo. La Juve però ha respinto l’offerta comprendente il cartellino di Tanguy Ndombele soprattutto a causa dell’elevato ingaggio percepito da quest’ultimo e con l’intenzione di voler solamente monetizzare dalla cessione di McKennie, valutato non meno di 30 milioni di euro anche a causa della volontà dell’allenatore di puntare ancora su di lui.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: RABIOT POTREBBE PARTIRE

La finestra di calciomercato non dovrebbe dunque regalare troppe sorprese alla Juventus sia in positivo che in negativo ma ci sono alcuni rumors che stanno cominciando a rimbalzare in questi giorni riguardanti il possibile addio di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, indicato pure dall’ex compagno Khedira come un non-leader a cui affidarsi, è stato protagonista pure di un battibecco in campo insieme con De Ligt, episodio che il tecnico Allegri ha commentato in questo modo: “Son cose che capitano, può succedere che si perda un inserimento. Il fatto che i giocatori si spronino in campo penso sia una cosa normale e giusta.” Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, a questo punto i bianconeri sarebbero pronti a lasciarlo partire senza pensarci due volte in caso di offerta intorno ai 10-15 milioni di euro.

