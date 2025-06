CALCIOMERCATO JUVENTUS, ELKANN HA CHIAMATO TUDOR

Il calciomercato Juventus passa tanto, tantissimo dalla prossima scelta in panchina. L’arrivo di Thiago Motta ormai poco più di un anno fa è stata seguita da una vera e propria rivoluzione della rosa con Giuntoli che ha dovuto costruire la squadra su misura del tecnico.

Le cose non sono andate come sperate e alla fine i due hanno pagato per i propri errori. L’allenatore è stato esonerato a stagione in corso dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina mentre il dirigente è sulla via dei saluti proprio in questi giorni.

Il grande punto di domanda sul nuovo allenatore potrebbe essere presto svelato. Importanti novità giungono sulle pagine di Tuttosport che ha fatto chiarezza sul fatto che Igor Tudor potrebbe clamorosamente restare in bianconero.

Il sogno Conte è sfumato ben presto dato che è rimasto a Napoli mentre il terzo atto di Massimiliano Allegri è stato cancellato dal Milan. A questo punto, con sempre meno nomi sulla piazza, non è da escludere che il croato possa rimanere.

John Elkann ha chiamato Tudor proprio per rassicurarlo, invitandolo a disputare il Mondiale per Club con la stessa tenacia mostrata in campionato, aggiungendo che tutte le voci sui possibili nuovi allenatori sono infondate.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PIOLI E SILVA ALLA FINESTRA

Il calciomercato Juventus però continua a guardarsi attorno. Dato che tutto può succedere, per quanto Elkann abbia rassicurato Tudor, la società continua a valutare i profili rimasti. Come anticipato, alcuni degli obiettivi sono svaniti, ma lista è lunga.

Simone Inzaghi sarebbe un colpo importante, strappandolo dalle mani dell’Inter dopo quattro stagioni e ripartendo da lui. C’è però un problema chiamato Arabia Saudita: l’Al Hilal potrebbe offrire la cifra record di 25/30 milioni a stagione, difficilmente rifiutabili dal tecnico.

Se non dovesse restare Tudor e dunque non arrivare Inzaghi, allora bisognerà guardare sul taccuino ciò che rimane. I nomi in orbita bianconera sono Stefano Pioli, in rottura con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, e Marco Silva del Fulham.