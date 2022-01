CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Vlahovic spinge Morata al Barcellona, Ihattaren all’Ajax

CALCIOMERCATO JUVENTUS: VLAHOVIC ALLONTANA MORATA

La Juventus è al centro di un tormentone di calciomercato riguardante il possibile acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Lo stesso attaccante serbo sarebbe intenzionato a sposare solamente la causa dei bianconeri respingendo al mittente le proposte pervenutegli e recapitate ai viola da altri club, come ad esempio l’Arsenal. Il centravanti serbo sarebbe l’ideale per mister Allegri che guadagnerebbe così un bomber su cui contare ed un elemento che possa rimpiazzare numericamente l’infortunato Federico Chiesa.

Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, ds.Fiorentina: "Ecco le nostre condizioni"

Secondo le indiscrezioni provenienti dagli spagnoli di El Chiringuito TV, l’arrivo di Vlahovic spingerebbe tuttavia Alvaro Morata verso l’addio defintivo a Torino. L’ex Real ed Atletico Madrid deve ancora essere riscattato versando 35 milioni di euro ai biancorossi a fine stagione e l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Barcellona nelle ultime settimane potrebbero aumentare le chances che Vlahovic possa prendere definitivamente il posto di Morata da qui alla prossima estate.

Calciomercato Juventus/ Rovella subito e Cambiaso per l'estate dal Genoa

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

La Juventus è attiva su più fronti in questi giorni di calciomercato invernale così da sistemare l’organico a disposizione del tecnico Allegri e non solo. Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il diciannovenne Mohamed Ihattaren sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento all’Ajax con la formula del prestito per diciotto mesi. Abbandonata la Sampdoria dove si trovava a titolo temporaneo a causa dei problemi avuti con la società blucerchiata, Ihattaren si trova già in Olanda e potrebbe ripartire dalla squadra di Amsterdam.

LEGGI ANCHE:

Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, la Fiorentina vuole un colloquio con l'agente

© RIPRODUZIONE RISERVATA