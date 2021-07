Calciomercato Juventus/ Vlahovic tra rinnovo e bianconero, stretta per Locatelli

CALCIOMERCATO JUVENTUS: VLAHOVIC TRA BIANCONERI E RINNOVO

La grande stagione di Dusan Vlahovic ha indotto il calciomercato Juventus a provare il colpo grosso: ripetiamo da tempo che il giovane attaccante serbo, 21 gol in Serie A – ne aveva fatti 6 nel precedente campionato – è nel mirino della società bianconera, che naturalmente deve prima pensare a chi ha in casa (dunque il rinnovo di Paulo Dybala e l’intrigo Cristiano Ronaldo, anche se oggi al raduno della squadra Pavel Nedved ha risposto ad un tifoso che il portoghese si presenterà) ma intanto strizza nuovamente l’occhio in direzione di Firenze e della Fiorentina. Dove, ovviamente, non sono troppo felici di sapere che la Juventus punta un altro gioiello del vivaio.

Certo per Federico Chiesa hanno incassato una bella somma, ma la cosa ai tifosi non è ancora andata giù e lo straordinario Europeo del giocatore, inserito nella Top 11 Uefa per la manifestazione, non ha certamente aiutato a sbollire la rabbia. Rocco Commisso lo sa bene, e per questo motivo sta provando a blindare Vlahovic: si parla di una proposta di rinnovo del contratto con aumento a 3 milioni di ingaggio. Attualmente l’attaccante serbo non arriva al milione di euro: sarebbe dunque una bella cifra, ma le sirene della Juventus possono essere molto convincenti. Vedremo, certamente Massimiliano Allegri ha altre priorità ma aggiungere un giocatore come Vlahovic alla sua rosa non gli dispiacerebbe…

LOCATELLI SI FA, DA CAPIRE QUANDO

Nel frattempo proseguono i contatti del calciomercato Juventus con il Sassuolo: l’oggetto è naturalmente Manuel Locatelli che, vinti gli Europei 2020 da protagonista, adesso si può concentrare su dove giocherà nella stagione che comincia di fatto oggi, con il sorteggio del calendario di Serie A. Il quadro ormai è noto: il centrocampista ha già ricevuto qualche offerta dall’estero (soprattutto dall’Arsenal) ma la sua priorità sarebbe quella di firmare per la Juventus. Il Sassuolo da questo punto di vista non molla: è consapevole che molto probabilmente Locatelli se ne andrà, ma avendo il coltello dalla parte del manico vuole provare a monetizzare il più possibile, chiaramente senza tirare troppo la corda anche per non arrivare a un eventuale scontro con il suo tesserato. Al momento la Juventus mette sul piatto 40 milioni di euro, e vorrebbe una formula come quella che ha portato Federico Chiesa in bianconero: una rateizzazione su più annualità. Anche il Sassuolo potrebbe accettare questa proposta, ma quello che resta da capire è se questi 40 milioni saranno interamente cash o se verrà inserita qualche contropartita tecnica. Si è parlato molto di Radu Dragusin che però vuole avere garanzie di giocare, mentre su Nicolò Fagioli ci sarebbe il veto di Massimiliano Allegri, che vorrebbe tenerlo con sé alla Juventus. Quando arriverà la conclusione dell’enigma?

