CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Zakaria a Torino, tentativo per Nandez e c’è Gatti

CALCIOMERCATO JUVENTUS: OK PER GATTI E ANCORA NANDEZ

La Juventus è decisamente scatenata in questa parte finale della sessione invernale di calciomercato. Dopo l’acquisto da 75 milioni di euro di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, i bianconeri stanno continuando a muoversi sia in entrata che in uscita come evidenziato dalle partenze di Dejan Kulusevski, prestito oneroso da 2 milioni di euro più riscatto ad oltre 40 milioni, e Rodrigo Bentancur, a titolo definitivo per 19 milioni di euro più 6 milioni, in direzione Tottenham.

La Vecchia Signora, come spiegato dalla redazione di Sky Sport, vuole continuare a potenziare il proprio centrocampo e per raggiungere questo obiettivo si è aggiudicata ieri Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach. Il mediano è arrivato a Torino in serata ed oggi dovrebbe effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto dopo che i piemontesi hanno trovato l’accordo con i tedeschi per anticipare la scadenza del suo contratto inizialmente prevista a giugno 2022 versando nelle loro casse 5 milioni di euro più 3 milioni di bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

I dirigenti della Juventus sono attivissimi in queste ultime ore della finestra di calciomercato. I bianconeri avrebbero infatti vinto anche il derby di mercato per accaparrarsi il giovane difensore Federico Gatti dal Frosinone: ai ciociari andranno quindi 10 milioni di euro mentre la proposta del Torino si era fermata a 9 milioni. Pista ancora percorribile poi quella che porterebbe in Piemonte Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. I sardi chiedono 3 milioni di prestito con riscatto fissato a 15 milioni di euro più altri 2 di bonus mentre la Juve vorrebbe inserire nella trattativa delle contropartite tecniche come Kaio Jorge e Filippo Ranocchia, ora in prestito al Vicenza.

