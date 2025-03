Calciomercato Kings League News: Alessandro Colombo si accasa ai TRM FC

Dopo le tante notizie che hanno portato cambiamenti nella struttura della Kings league negli ultimi giorni si stanno rincorrendo diverse notizie che riguardano più nel particolare l’edizione italiana del torneo creato da Gerard Pique e Ibai Llanos, si è giocata la sesta giornata che nonostante le belle partite non ha portato grossi scossoni in classifica e per questo le squadre e i loro presidenti si stanno muovendo per le prossime partite. Da qualche giorno infatti si parla del possibile addio di AlessandroColombo, centrocampista Wild Card dei Punchers FC, squadra guidata dagli youtuber PirlasV.

Alessandro Colombo è stato uno dei giocatori più positivi e interessanti di questa squadra che è riuscito a collezionare 2 premi come migliore in campo, 16 gol e 2 assist in queste prime giornate che però hanno portato solo un 11° posto in classifica. Per questo Colombo è pronto a lasciare i Punchers e dopo Picci e Loiodice sarebbe l’ennesimo cambio di Wild Card da tenere d’occhio, per molto tempo si è parlato di una trattativa tra il giocatore e i Circus FC che però sembra totalmente saltata visto il prossimo approdo di Colombo ai TRM FC guidati dallo streamer TheRealMarza e al terzo posto.

Calciomercato Kings League News: JPata nuova Wild Card dei Punchers FC

I Punchers FC non possono limitarsi a perdere uno dei loro migliori giocatori e per questo stanno per accogliere in Kings League una nuova Wild Card passata per il vero mondo del calcio che negli ultimi anni si è approcciato al mondo dei social ovvero JPata. Alessandro Patacchini è un giocatore di grande talento passato per le giovanili di Inter e Parma che avendo subito due brutti infortuni al ginocchio ha dovuto abbandonare il suo sogno di calciatore, negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sui social con il quale è riuscito a tornare a giocare a calcio e a sfoggiare tutto il suo talento.

Un altro possibile colpo per la prossima giornata di Kings League dovrebbe essere l’arrivo tramite prestito internazionale di un draft spagnolo ai Gear 7 FC, il suo nome è Edgar Alvaro attaccante degli Aniquiladores FC con cui ha conquistato 3 premi di miglior giocatore della partita, 1 di migliore giocatore della settimana segnando 9 gol e 2 assist. I Gear 7 FC di Manuuxo sono al quarto posto e dovranno sfidare i Circus FC sesti che vogliono superarli, per questo hanno deciso di avvalersi della nuova regola dei prestiti internazionali e affidarsi ad un attaccante di livello come Alvaro.