CALCIOMERCATO LAZIO/ Attesa per Muriqi e Lotito tranquillizza i tifosi

CALCIOMERCATO LAZIO: PARLA IL PATRON LOTITO

La sessione di calciomercato invernale si chiuderà ufficialmente nel giro di un paio di giorni ed in casa Lazio si ragiona su quali potrebbero essere le mosse da attuare in questa parte finale della finestra. L’indice di liquidità ha tenuto sotto scacco le strategie dei biancocelesti per potenziare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri in vista del prosieguo della stagione ma la situazione pare essere vicina a sbloccarsi secondo quanto emerso nelle scorse ore.

Completato il ritorno di Vavro al Copenaghen, il direttore sportivo Tare aveva spiegato di dedicarsi prevalentemente alle cessioni anche sotto forma di prestiti per rientrare nei parametri imposti dal regolamento ma ora, interpellato da Il Mattino, il patron laziale Claudio Lotito ha dichiarato di essere pronto a metter mano al portafogli: “Purtroppo negli ultimi due giorni sono stato impegnato ma adesso scendo in campo io. Faremo qualcosa sul mercato.”

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

La Lazio dovrebbe dunque essere una delle società più attive in questi ultimi frenetici giorni di calciomercato. Aspettando di capire quali potranno essere eventuali rinforzi in entrata, si parla molto di Miranchuk dell’Atalanta e di Casale del Verona, i biancocelesti stanno ultimando la cessione di Vedat Muriqi al Maiorca. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni ed a questo punto si attende solo l’annuncio ufficiale.

