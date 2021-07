CALCIOMERCATO LAZIO/ Brandt si complica, Lucas Leiva parla del futuro

CALCIOMERCATO LAZIO, BRANDT E’ COMPLICATO

L’intenzione della Lazio per questa sessione di calcioemercato estivo sembra essere quella di potenziare l’organico soprattutto sulla trequarti e sugli esterni d’attacco. Per questo motivo i biancocelesti avrebbero messo da tempo nel mirino Julian Brandt del Borussia Dortmund ma il direttore sportivo dei gialloneri Michael Zorc, interpellato dalla stampa tedesca della Bild, ha quasi spento i rumors di mercato riguardanti il calciatore spiegando: “Ha senso che Julian si metta alla prova con il nuovo allenatore. È un bravo ragazzo dal potenziale incredibile e mi aspetto da lui prestazioni migliori.” La formula gradita alla Lazio sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto mentre il Borussia punta ad ottenere l’obbligo così da avere la certezza di monetizzare da questa cessione. Al momento però la richiesta di 25/30 milioni di euro per il cartellino del Nazionale è ritenuta eccessiva dal patron Lotito che potrebbe decidere di virare su altri obiettivi meno costosi per impreziosire la rosa di mister Sarri.

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Gran Bretagna 2021 streaming tv: Vips in testa ma...

CALCIOMERCATO LAZIO, LEIVA PARLA DEL FUTURO

In casa Lazio si sta ragionando sulla permanenza di vari elementi in questi giorni di calciomercato. Chi è in scadenza di contratto, preciamente tra un anno ovvero nel giugno del 2022, è il brasiliano Lucas Leiva. Il centrocampista, intervistato da ESPN Brasil, ha parlato dell’eventualità di giocare in Patria per concludere la carriera, come riporta cittaceleste.it: “Mi piacerebbe sicuramente tornare in Brasile, però devo dire che negli ultimi ho fatto davvero sempre molta attenzione nel parlare di questa cosa. E l’ho fatto perché non appena dici di desiderarlo allora chiunque pensa che ormai sia una cosa imminente, che sta per succedere. Tra l’altro non bisogna dimenticare una cosa: io ormai sono arrivato a trentaquattro anni. Chi lo sa, magari potrebbero essere in molti a dire che, arrivati questo punto, potrebbe non servire più un mio ritorno in Brasile. Adesso è arrivato un nuovo allenatore alla Lazio. Grazie a lui sto imparando ogni giorno sempre più cose nuove e ovviamente sono molto felice di questo. Al momento l’unica cosa che so del futuro è che ho ancora un altro anno di contratto con la Lazio. Poi ripeto: mi piacerebbe un giorno tornare in Brasile, però al momento per me è ancora difficile pianificare qualsiasi cosa. Per questo non ne parlo molto, perché non voglio in alcun modo creare nessun tipo di aspettative se poi non sono sicuro di poterle mantenere.”



LEGGI ANCHE:

Diretta Rally Estonia 2021/ Wrc, streaming tv: Rovanpera leader, Neuville penalizzatoCALCIOMERCATO NAPOLI/ Il punto sulle situazioni di Insigne e Koulibaly

© RIPRODUZIONE RISERVATA