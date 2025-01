CALCIOMERCATO LAZIO, INTESA VICINA PER CESARE CASADEI

Sembra ormai infinita la trattativa tra il calciomercato Lazio e il Chelsea per l’acquisto di Cesare Casadei che ha ormai aperto al ritorno in Italia e gradirebbe particolarmente vestire di biancoceleste già in questa sessione di mercato. Secondo Alfredo Pedullà, il Chelsea avrebbe già accettato l’offerta dei biancocelesti su una base di 12 milioni di euro più un 25% sulla futura rivendita in favore degli inglesi e mancherebbe solo l’accordo tra i biancocelesti e il calciatore.

Nel post partita di Lazio Fiorentina, infatti, lo stesso Fabiani ha dichiarato che i capitolini stanno dialogando con l’entourage del calciatore e l’operazione potrebbe chiudersi nel giro di qualche ora con Marco Baroni che avrebbe finalmente una nuova alternativa per un centrocampo che sta faticando a mantenere alto il livello soprattutto in settimane ricche di partite ravvicinate.

CALCIOMERCATO LAZIO, TCHAOUNA SEGUITO DA VICINO DAL BOLOGNA

Si parla anche di uscite nel calciomercato Lazio con i biancocelesti che non vorrebbero cedere nessuno dei calciatori impiegati abitualmente da Baroni ma che potrebbero fare un’eccezione in caso di offerta congrua. Su queste basi, il Bologna guidato da Sartori ha sondato il terreno per capire quale sia la posizione della Lazio su Loum Tchaouna che è arrivato a Roma durante la sessione estiva e piace molto ai rossoblù. Lo stesso Sartori, infatti, è stato molto vicino all’acquisto del francese durante la sessione estiva ma venne beffato proprio dai biancocelesti che riuscirono ad assicurarsi il francese con circa 8 milioni di euro.

La Lazio non vorrebbe cedere Tchaouna ma, in caso di offerta importante, potrebbe valutare la proposta nella speranza di effettuare una plusvalenza dopo poco più di metà stagione. Quest’operazione, inoltre, potrebbe essere legata ad una possibile uscita di Riccardo Orsolini che è attenzionato dal Milan e potrebbe cambiare squadra lasciando gli emiliani con un ruolo scoperto.