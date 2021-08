CALCIOMERCATO LAZIO/ Correa all’Inter per sbloccare anche Coutinho

CALCIOMERCATO LAZIO, CORREA SBLOCCA COUTINHO E NON SOLO

In casa Lazio il famigerato indice di liquidità sta bloccando il calciomercato specialmente in entrata. I biancocelesti sanno bene di aver bisogno di vendere prima di poter trovare qualche nuovo rinforzo per mister Sarri ed il principale indiziato a portare un po’ di denaro nelle casse del patron Lotito pare essere Joaquin Correa, seguito con grande interesse dall’Inter dell’ex tecnico Simone Inzaghi. La volontà della Lazio resta quella di incassare una cifra che si aggira tra i 30 ed i 40 milioni di euro per liberare l’argentino ed i nerazzurri stanno valutando la strategia migliore per abbassare le pretese laziali. Una volta sicuri della partenza di Correa, i dirigenti del club di Formello potranno pensare di completare nuovi importanti affari come ad esempio il tesseramento di Philippe Coutinho. Proposto dal suo stesso procuratore, il brasiliano potrebbe tornare in Italia lasciando il Barcellona, in piena crisi economica e con la necessità quindi di liberare diversi elementi che percepiscono ingaggi troppo elevati da sopportare. Nelle prossime settimane la Lazio potrebbe dunque cogliere anche questa occasione una volta partito Correa.

CALCIOMERCATO LAZIO, CACCIA ALL’ESTERNO

La Lazio punta a migliorare la propria rosa non solo sulla trequarti da qui alla chiusura del calciomercato estivo. E’ infatti ormai risaputo che i biancocelesti vorrebbero aggiudicarsi un nuovo esterno in grado di poter essere schierato lungo tutta la corsia all’evenienza ed uno dei nomi che potrebbero fare al caso di mister Sarri è quello di Andreas Pereira, ritornato al Manchester United dopo il prestito a Formello dello scorso anno. Il venticinquenne brasiliano è tornato di moda dopo che il suo procuratore ha proposto alla Lazio Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona. I nomi non mancano per i dirigenti laziali in questo senso dato che restano ancora vive le eventuali piste che porterebbero in biancoceleste alcuni profili come Josè Maria Callejon della Fiorentina, Riccardo Orsolini del Bologna e Josip Brekalo del Wolfsburg.

