CALCIOMERCATO LAZIO, I BIANCOCELESTI CHIUDONO DUE ACQUISTI IN UN GIORNO

Dopo la scottante vicenda Casadei, il calciomercato Lazio è riuscito a rispondere con forza alle difficoltà chiudendo due acquisti nel giro di poche ore per provare a completare la rosa messa a disposizione di Marco Baroni. Nel pomeriggio del 2 febbraio, infatti, si sono riaperti velocemente i contatti con l’HellasVerona per il centrocampista marocchino Reda Belahyane che arriverà dai gialloblù sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si aggirerà sui 10 milioni di euro con l’aggiunta di bonus che porteranno il totale a 13.

A sorpresa, invece, i biancocelesti hanno chiuso anche la trattativa per un nuovo difensore per arricchire un reparto in difficoltà per via delle precarie condizioni fisiche di Patric. Il nome è quello di Oliver Provstgaard che arriverà dal Velje, club danese, in prestito con un obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro per quello che è un potenziale talento da inserire gradualmente all’interno del calcio italiano.

CALCIOMERCATO LAZIO, VISITE MEDICHE E FIRMA IN MATTINA PER BELAHYANE E PROSTVGAARD

Il calciomercato Lazio avrà l’ufficialità di questi due nuovi acquisti in mattinata con le visite mediche che sono previste intorno alle 8,30 e precederanno la firma sui contratti. Per Belahyane si parla di un contratto fino al 2029 sulla base di 1,3 milioni di euro per stagione per un calciatore che ha dimostrato incredibile maturità con l’Hellas Verona ed è alla ricerca della definitiva consacrazione nonostante la giovane età.

Stessa durata anche per il contratto di Provstgaard che durerà fino al 2029 sulla base di 500 mila euro a stagione per un calciatore seguito da vicino dal Pisa che aveva praticamente chiuso la trattativa prima del decisivo inserimento della Lazio che ha ribaltato le carte in tavola portando il classe 2003 a Roma.

