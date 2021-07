CALCIOMERCATO LAZIO/ Due ex per mister Sarri: Callejon e Rugani

CALCIOMERCATO LAZIO, RUGANI E CALLEJON PER IL MISTER

In casa Lazio si sta lavorando parecchio in questi frenetici giorni di calciomercato alla ricerca di elementi utili per migliorare l’organico. In particolare nelle scorse ore stanno aumentando le quotazioni di Callejon e Rugani in biancoceleste, ovvero due calciatori che potrebbero fare al caso di mister Sarri avendoli già allenati in passato rispettivamente al Napoli ed all’Empoli. Per quanto riguarda Josè Callejon, la Fiorentina vorrebbe intascarsi almeno 4 milioni di euro se dovesse privarsene mentre i laziali puntano ad aggiudicarselo per una cifra che si aggira intorno alla metà della richiesta viola. Più complicata al momento invece la pista che porterebbe Daniele Rugani dalla Juventus alla Lazio visto che mister Allegri potrebbe decidere di trattenerlo specialmente nel caso in cui l’Atalanta dovesse fare sul serio per Demiral. Oltre a questo aspetto, bisogna poi lavorare anche sulla formula dell’operazione e capire quanto potrebbe guadagnare Rugani in biancoceleste.

La Lazio è impegnata su più fronti in questo calciomercato estivo al fine di consegnare al nuovo allenatore Maurizio Sarri una rosa altamente competitiva per la prossima stagione. I biancocelesti hanno affrontato la Triestina in amichevole ed interpellato da S.S. Lazio Agenzia Ufficiale il tecnico della Primavera alabardata Fabrizio Miccoli ha parlato del tecnico laziale: “Sarri è l’uomo giusto per la Lazio, è divertente veder giocare le sue squadre: parliamo di un grande allenatore alla guida di una bella squadra. Oggi mi sono divertito molto nell’assistere dal vivo all’amichevole dei biancocelesti contro la Triestina. Mi intriga poi vedere Correa lavorare con Sarri: spero che il Tucu rimanga perché con il mister potrebbe divertirsi e far divertire i tifosi. Immobile? Ciro è un grande attaccante, un punto fermo della Lazio: farà bene anche lui con Sarri.” Inizialmente sembrava che l’argentino Correa potesse trasferirsi al Paris Saint-Germain che però non ha portato avanti la trattativa e la Lazio attende di capire quale sarà il futuro del suo calciatore, ovvero se verrà sacrificato sul mercato o se a partire sarà qualche altro suo compagno.

