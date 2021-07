CALCIOMERCATO LAZIO/ Ecco l’offerta al Bordeaux per Toma Basic

CALCIOMERCATO LAZIO, BASIC DOVREBBE LASCIARE LA FRANCIA

La Lazio vuole tornare ai vertici del nostro calcio nella prossima stagione e per farlo sta organizzando il proprio organico attraverso diverse operazioni di calciomercato. Nell’elenco dei calciatori sul taccuino del patron Lotito e del dirigente Tare ci sarebbe il nome di Toma Basic, come vi abbiamo raccontato anche in precedenza, che potrebbe lasciare il Bordeaux a causa della retrocessione stabilita dalla federazione francese per colpa di guai finanziari. Il club transalpino dovrebbe dunque accettare anche un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro richiesti inizialmente per il ventiquattrenne croato, tanto che i biancocelesti si sarebbero fatti avanti con una proposta da 6 milioni di euro a cui si aggiungeranno anche 1.5 milioni di bonus. La trattativa è soltanto agli albori ma la sensazione è che la Lazio potrebbe aggiudicarsi questo talento nelle settimane a venire.

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO PRONTO A TORNARE

In casa Lazio sono tanti gli esuberi da sistemare da qui al termine della sessione estiva di calciomercato ma ci sono pure diversi calciatori che potrebbero rientrare a Formello ed essere scelti dal nuovo allenatore Maurizio Sarri per far parte della rosa della prossima stagione. Uno di questi profili dovrebbe essere quello di Denis Vavro, slovacco che lo scorso anno aveva preferito il trasferimento in prestito agli spagnoli dell’Huesca pur di non restare alla Lazio. Come riportato da Radiosei, Vavro in un’intervista avrebbe rivelato di non aver avuto un buon rapporto con il tecnico precedente ed è anzi ora pronto a dare tutto per la nuova annata coi biancocelesti: “Dopo le vacanze tornerò a Roma. Con l’arrivo di un nuovo tecnico sarò ancora più motivato. Lui (Inzaghi ndr) non mi voleva, mi aveva anche messo fuori squadra. Per questo me ne sono andato.”

