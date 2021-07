Calciomercato Lazio/ Fatta per il ritorno di Felipe Anderson, visite per Hysaj

CALCIOMERCATO LAZIO: FATTA PER FELIPE ANDERSON

Il calciomercato Lazio ha definito il grande ritorno: Felipe Anderson sarà un nuovo giocatore biancoceleste, l’operazione con il West Ham è in via di definizione e si concluderà sulla base di 3 milioni di euro per il cartellino. Agli Hammers andrà anche il 50% di una eventuale e futura rivendita; dunque dopo tre anni il brasiliano fa il percorso Londra-Roma in senso inverso, perché nel 2018 era stato venduto al West Ham con cui ha disputato una ottima stagione di apertura, salvo poi perdersi per strada. L’ultimo anno – si fa per dire, viste le appena 10 presenze – lo ha giocato in prestito nel Porto.

Al suo ritorno nella Lazio Felipe Anderson non troverà più Simone Inzaghi ma Maurizio Sarri, dunque il suo ruolo cambierà perché, se prima faceva l’esterno tutta fascia o all’occorrenza la seconda punta, con il tecnico toscano giocherà maggiormente come laterale nel tridente, potendo tornare a incidere anche in termini di gol. Che sono stati 34 nel suo primo quinquennio biancoceleste: la Lazio spera ora che Felipe Anderson possa dare un contributo importante alla squadra.

HYSAJ, VISITE MEDICHE E FIRME

Intanto per il calciomercato Lazio va registrata un’altra operazione in entrata: è già a Formello Elseid Hysaj, che sta svolgendo le visite mediche di rito e poi potrà apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società biancoceleste. Un acquisto fortemente voluto da Maurizio Sarri, che verosimilmente ne farà il terzino destro titolare anche perché Manuel Lazzari sembra destinato all’addio: Hysaj ritrova il suo allenatore per la settima volta, perché tra il 2012 e il 2014 Sarri lo ha fatto crescere a Empoli portandolo in Serie A attraverso la promozione, e poi lo ha voluto a Napoli dove ne ha fatto un giocatore di sostanza che ha anche potuto giocare gli Europei con l’Albania, un avvenimento storico per lui e la sua nazionale. Partito Sarri, Hysaj è comunque rimasto un titolare del Napoli anche se con l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo e la crescita di Mario Rui le sue presenze sono diminuite; nell’ultima stagione Gennaro Gattuso lo faceva giocare prevalentemente a sinistra, ma preferendogli sempre il terzino portoghese. Ora dunque l’albanese ripartirà dalla Lazio, dove potrà nuovamente essere un giocatore importante.

