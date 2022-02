CALCIOMERCATO LAZIO/ Finalmente Kamenovic ed ecco Jovane Cabral in extremis

CALCIOMERCATO LAZIO: CI SONO KAMENOVIC E CABRAL

L’indice di liquidità ha tenuto sotto scacco il calciomercato della Lazio in questa finestra di calciomercato invernale che si è appena conclusa. I parametri imposti dal regolamento hanno fatto sì che i biancocelesti si muovessero decisamente in ritardo per potenziare l’organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri con movimenti in entrata per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. Tuttavia, nelle scorse ore il patron Lotito ha mantenuto fede a quanto dichiarato scendendo in campo.

La Lazio ha quindi completato finalmente il tesseramento di Dimitrije Kamenović, calciatore serbo che era stato acquistato addirittura lo scorso anno prelevandolo dal Čukarički ma rimanendo poi fuori rosa da settembre a causa della mancanza di posti liberi da extracomuniario nell’organico biancoceleste. Il ventunenne serbo ha continuato a svolgere il lavoro di preparazione a Formello ma ora potrà essere ufficialmente impiegato in campo.

Prima di poter inserire nuovi elementi in organico la Lazio ha dovuto lasciar andare qualche giocatore in questa sessione di calciomercato invernale. Ceduto Vedat Muriqi al Maiorca, il direttore sportivo Tare è riuscito a mettere le mano in extremis su Jovane Cabral, prelevandolo dallo Sporting di Lisbona. Ala sinistra ventitreenne originaria di Capo Verde, Cabral arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e quest’anno ha già siglato 3 gol e fornito un assist vincente in 17 presenze tra campionato e coppe varie.

