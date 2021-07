CALCIOMERCATO LAZIO/ German Pezzella con Rugani per la difesa, il Fenerbahce…

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE PEZZELLA IN DIFESA

In casa Lazio i dirigenti stanno lavorando su più fronti in questi giorni di calciomercato per garantire a mister Sarri una rosa altamente competitiva per la prossima stagione. Prendendo in considerazione il reparto arretrato, le indiscrezioni continuano a parlare del possibile trafesferimento di Daniele Rugani dalla Juventus in biancoceleste, come spiegato da Il Messaggero. La Vecchia Signora si sta preparando valutando la posizione di diversi suoi elementi e quello di Rugani potrebbe essere sacrificato ancora una volta in prestito nel caso in cui si decidesse di acquistare un altro centrale. Il nome nuovo per il mercato della Lazio sarebbe invece quello di German Pezzella. Trentenne argentino di proprietà della Fiorentina, con cui il contratto scadrà fra un anno ovvero nel giugno del 2022, Pezzella viene però seguito con grande interesse pure dall’Atalanta che sta cedendo Romero al Tottenham.

Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato news, trattativa in via di definizione!

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI E CAICEDO IN USCITA

La Lazio deve pensare anche a qualche cessione in questa fase del calciomercato estivo. Nell’elenco dei possibili partenti figura il nome di Muriqi, per il quale le indiscrezioni più recenti rivelano che potrebbe anche tornare a giocare al Fenerbahce, da cui era stato prelevato, con la formula del prestito, come spiegato dal Corriere dello Sport. I biancocelesti però, avendolo pagato ben 20 milioni di euro, potrebbero spingere per un’altra soluzione nel caso in cui dovessero decidere di privarsene a titolo definitivo. Stando ai rumors però i gialloneri di Turchia avrebbero messo gli occhi pure su un altro calciatore di mister Sarri, ovvero Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano non aveva nascosto di essere pronto a giocarsi le sue carte per un’altra stagione a Formello ma l’interesse del Fenerbahce appunto potrebbe anche fargli cambiare idea, ricordando che sulle sue tracce si segnala pure la presenza di alcuni club degli Emirati Arabi.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO LAZIO/ Due ex per mister Sarri: Callejon e RuganiCALCIOMERCATO NAPOLI/ Due opzioni per rimpiazzare Demme, Spalletti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA