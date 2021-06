CALCIOMERCATO LAZIO/ Idea Callejon in attacco, accelerata su Torreira

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: CALLEJON PER SARRI?

La Lazio continua a guardarsi intorno sul calciomercato, con Maurizio Sarri che ha espresso la preferenza di avere pronti, già nel ritiro di Auronzo di Cadore, alcuni rinforzi per riuscire a lavorare al meglio in vista di una squadra che, dopo 5 anni sotto la guida di Simone Inzaghi, dovrà iniziare a lavorare assorbendo il suo “credo”. E non è un caso che alcuni fedelissimi del tecnico toscano siano già stati accostati alla Lazio: l’ultimi è José Maria Callejon, reduce da una stagione di certo non esaltante dopo aver lasciato Napoli ed essere approdato alla Fiorentina, ma che potrebbe rappresentare una soluzione perfetta, conoscendo a menadito gli schemi del tecnico.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Demiral-Tolisso, oggi vertice per Locatelli!

In più, Callejon potrebbe eventualmente essere utilizzato anche come trequartista se Sarri passasse, anche a fasi alterne, al 4-3-1-2, diventando così la prima alternativa a Luis Alberto. Lo spagnolo sarebbe valorizzato nel ruolo di trequartista e questa è una soluzione che Sarri si è riservato di provare proprio nel ritiro che comincerà il prossimo 10 luglio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pazza idea Gosens: servono 40 milioni!

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: HYSAJ PRONTO PER AURONZO?

Parlando di fedelissimi, è sempre vicina classifica fumata bianca per Elseid Hysaj, che la Lazio dovrebbe mettere in cassaforte in settimana, non appena il presidente Claudio Lotito avrà risolto la spinosa questione della cessione della Salernitana. Ma un’altra accelerazione importante potrebbe arrivare sul fronte Torreira: l’uruguagio ha già dato il suo assenso per il passaggio in biancoceleste, lavorare con Sarri lo stuzzica e soprattutto ritornare in Italia, dove ha vissuto la parte più brillante della sua carriera, lo stimola in maniera particolare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Accordo con Giroud, le cifre: e ora Ziyech!

C’è da lavorare per la formula ma l’Arsenal aprirebbe anche al prestito oneroso, abbassando la quotazione del cartellino intorno ai 15 milioni. Condizioni che soddisferebbero la Lazio e porterebbero dunque a Sarri un rinforzo per il centrocampo molto interessante, con Hysaj, Callejon e Torreira che potrebbero rappresentare innesti in grado di lavorare già dai primi giorni passati sotto le Tre Cime di Lavaredo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA