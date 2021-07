Calciomercato Lazio/ Correa verso la riconferma se parte Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO, CORREA IN-LUIS ALBERTO OUT

La Lazio sta lavorando parecchio sul calciomercato per sistemare l’organico da consegnare a mister Sarri per la prossima stagione ma i problemi non mancano di certo. I biancocelesti nello specifico si trovano ad affrontare un doppio tormentone di mercato tra la partenza di Joaquin Correa e l’incertezza sul futuro di Luis Alberto. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’assenza dello spagnolo starebbe convincendo la dirigenza laziale a cedere lui anzichè l’argentino, ascoltando quindi le eventuali proposte per il cartellino del ventottenne che piace nello specifico al Siviglia, sua vecchia squadra, al Villarreal ed ai campioni della Liga dell’Atletico di Madrid. Le voci che portavano Correa alla corte del Paris Saint-Germain non si sono ancora mai concretizzate con un’offerta all’altezza della richiesta del club di Lotito.

CALCIOMERCATO LAZIO, CONCORRENZA PER KAMARA

In questa sessione di calciomercato estivo la Lazio sta lavorando per regalare al nuovo allenatore Maurizio Sarri un organico altamente competitivo. Uno dei reparti in cui i biancocelesti vorrebbero inserire un innesto di qualità è il centrocampo dove viene seguito con grande interesse Boubacar Kamara, di proprietà dell’Olympique Marsiglia con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dalla stampa francese de L’Equipe, per Kamara la richiesta del club transalpino potrebbe essere non superiore ai 15 milioni di euro, una cifra lontana da quella pensata inizialmente. Tuttavia, come confermato dai britannici del Mirror, la strada che porterebbe Kamara alla Lazio si sta facendo un po’ più complicata del previsto a causa dell’inserimento del Newcastle. Sulle tracce del centrocampista ricordiamo infine che si registra pure la presenza del Milan.

CALCIOMERCATO LAZIO, RUGANI IN DIFESA

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da una dozzina di giorni ma in casa Lazio non mancano i profili seguiti con interesse per migliorare la rosa attuale. Tra i nomi più chiacchierati in orbita biancoceleste c’è senza dubbio quello di Daniele Rugani, di proprietà della Juventus dove è rientrato dopo l’anno vissuto in prestito tra Rennes e Cagliari e con il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Lo spazio da titolare con i bianconeri sembra essere davvero poco per Rugani in vista della prossima stagione ed il calciatore, insieme con il suo entourage, potrebbe decidere di accettare la corte della Lazio nelle prossime settimane. A Formello il ventiseienne ritroverebbe il tecnico Maurizio Sarri con cui ha un ottimo rapporto solidificatosi nel corso delle passate esperienze vissute prima all’Empoli e poi alla stessa Juventus.

