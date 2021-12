Calciomercato Lazio/ Kurzawa in uscita dal Psg: Sarri ci pensa, ma prima deve vendere

CALCIOMERCATO LAZIO: SI TIENE D’OCCHIO KURZAWA

Anche il calciomercato Lazio punta gli occhi sulla Ligue 1, e in particolare su Layvin Kurzawa: il terzino sinistro è in uscita dal Psg ed è sul taccuino di alcune squadre, in Serie A anche la Juventus (non per la prima volta) pare volerci fare un pensierino. Anzi: i bianconeri erano stati ad un passo dal suo acquisto qualche tempo fa, ma poi lo scambio che avrebbe dovuto portare Mattia De Sciglio in Francia non si era concretizzato; adesso la concorrenza per Kurzawa consta anche della Lazio, perché Maurizio Sarri vorrebbe rinforzare una difesa che di fatto ha poche alternative sulle corsie.

Calciomercato Milan/ Kessié e Bennacer in coppa d'Africa: occhi puntati su Svanberg

A sinistra, solitamente giocano Adam Marusic e Elseid Hysaj; Manuel Lazzari, ne abbiamo scritto giusto ieri, appare fuori dal progetto e potrebbe essere proprio l’ex Empoli a fare spazio a un eventuale arrivo di Kurzawa. Da vedere, tuttavia: come detto, prima la Lazio dovrà effettuare qualche cessione e sul taccuino di Igli Tare in questo senso ci sono anche i nomi di Vavro e Jony, due che il campo con Sarri non lo hanno mai visto. A quel punto, il terzino sinistro francese potrebbe arrivare già nel corso del calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus/ Aubameyang è una pista, ma i contro superano i pro

LA CARRIERA DI KURZAWA

Strano destino quello di Layvin Kurzawa: da tempo accostato a varie squadre, in realtà è sempre rimasto al Psg anche se il suo utilizzo nel corso del tempo si è diradato. Ai tempi del Monaco era una giovane promessa: aveva raggiunto i quarti di Champions League da titolare, giocava stabilmente nell’Under 21 francese, il Paris Saint Germain nel 2015 aveva bussato alla sua porta spendendo 23 milioni di euro. Poi però le cose sono peggiorate: prima la concorrenza di Juan Bernat, poi quella di Nuno Mendes che ha soffiato il posto anche allo spagnolo.

Kurzawa ci ha messo del suo: carattere focoso, si era già cacciato nei guai nel corso del playoff per le qualificazioni agli Europei Under 21 e nel settembre 2020, durante il match contro l’Olympique Marsiglia, era stato coinvolto in una maxi-rissa che gli era costata sei giornate di squalifica. Quest’anno, tra problemi agli adduttori e scarsa visibilità nella rosa, Kurzawa ha giocato 9 minuti in Supercoppa per poi sparire letteralmente dal campo: che il Psg lo venda a gennaio è una possibilità più che concreta, che sia la Lazio ad acquistarlo in questa sessione di calciomercato è da definire…

Calciomercato Napoli/ Spalletti ha bisogno di rinforzi: occasione Digne dell'Everton

© RIPRODUZIONE RISERVATA