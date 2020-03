Calciomercato Lazio/ L’agente di Immobile: il Napoli stima molto Ciro ma…

Nome sempre molto caldo quando si avvicina la sessione di calciomercato è quello di Ciro Immobile, bomber della Lazio e capocannoniere della Serie A, oltre che naturalmente pupillo di Inzaghi come della dirigenza degli aquilotti. E proprio di Ciro Immobile e del suo immediato futuro si è tornati a parlare pure in questo complicato mese di marzo, con il giocatore che ha un contratto in scadenza per il 2023 con i biancocelesti, ma pure registra il costante corteggiamento da parte di parecchi club, in primis del Napoli.

In tale senso sono risultate significative le parole dello stesso agente di Immobile Alessandro Maggio che a Radio Kiss Kiss Napoli: “Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio, tant’è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro è poi andato alla Lazio. Giuntoli era ed è un estimatore di Immobile, ma mi sembra difficile non esserlo per quello che ha fatto Immobile negli ultimi cinque anni”.

LA LAZIO LAVORA A UN RINNOVO PER IMMOBILE?

Nulla dunque di nuovo, ma pure la conferma che Immobile rimane sempre oggetto del desiderio anche per la prossima sessione di calciomercato: situazione che potrebbe spingere la dirigenza del club laziale a proporre un nuovo rinnovo di contratto allo stesso bomber, spostando la data della scadenza magari già al 2025. Stando anzi alle ultime indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello sport, pare che Lotito stia già studiando un modo per innalzare un muro invalicabile intorno al proprio gioiello, al quale verrebbe assicurato anche un ingaggio da 4 milioni di euro + bonus. In ogni caso per il momento pare che lo stesso Immobile non abbia intenzione di cambiare casacca a breve, sempre che il Napoli…



