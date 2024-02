Calciomercato Lazio, le pagelle/ Voto 5, l’unica senza acquisti. Oltre il danno, la beffa Kent

CALCIOMERCATO LAZIO, GLI ACQUISTI: ZERO SPACCATO

Il calciomercato della Lazio in entrata è stato letteralmente nullo. Nessun acquisto a titolo definitivo né tantomeno in prestito. Addirittura l’Udinese spendendo zero è riuscita a completare un acquisto vale a dire Lautaro Giannetti da svincolato per la difesa, in ottica cessione poi non avvenuta di Neuhan Perez. Tornando ai biancocelesti, la situazione è paradossale: unica squadra dell’intera Serie A che non ha minimamente pensato ad acquistare.

Anzi, oltre il danno pure la beffa finale. Si sa che storicamente l’ultimo giorno di mercato è quello più caotico con contratti che rimbalzano da una parte all’altra, telefonate per chiudere e firme sul gong. D’altro canto sono tante anche le trattative saltate per i motivi più disparati. Uno di questi riguarda la Lazio con Ryan Kent del Fenerbahce. L’esterno sembrava pronto a vestire la maglia biancoceleste, ma sul più bello ha preferito rimanere in Turchia per intoppi burocratici dettati da alcuni arretrati con il club turco non pagati. Situazione che magari si sarebbe risolta, ma di certo non nelle ultime ore di mercato.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE CESSIONI: BASIC CEDUTO IN PRESTITO

Il calciomercato della Lazio in uscita è stato leggermente più movimentato rispetto a quello in entrata. D’altronde non che ci volesse molto, ma comunque i biancocelesti hanno effettuato principalmente una cessione in prestito ovvero quella di Toma Basic alla Salernitana. Il mediano ha già disputato due partite con la maglia granata, entrambe da titolare contro Genoa e Roma davanti al proprio pubblico.

Per il resto poco altro da segnalare, per la cronaca giusto l’addio di Emanuele Cicerelli in direzione Catania a titolo definitivo e lo svincolo del classe 2004 Robin Kane, finito al Paide Linnameeskond in Estonia. Un mese di calma piatta, rimasti tutti i giocatori della Prima Squadra a parte Basic nonostante non filtri ottimismo sulla permanenza di Felipe Anderson la prossima stagione, sempre più vicino ad unirsi alla Juventus. Nulla di ufficiale, ma le voci che circolano vedono il brasiliano verso Torino.

PAGELLA LAZIO, GIUDIZIO FINALE SUL CALCIOMERCATO: NON CLASSIFICABILE

Il calciomercato della Lazio in generale si commenta da solo con zero acquisti fatti e una sola cessione, in prestito, di un giocatore nemmeno troppo nei piani di Maurizio Sarri come Toma Basic. Come se non bastasse, l’affare saltato di Kent rappresenta la scarsa organizzazione della Lazio in sede di mercato. Chiariamolo ancora una volta: il club capitolino non ha colpe dirette sul trasferimento fallito dato che il calciatore è rimasto per colpa del Fenerbahce, reo di non aver pagato gli arretrati.

Allo stesso tempo la Lazio non può e non deve ridursi all’ultimo giorno di calciomercato se vuole mettere a segno un colpo in entrata. D’altronde la società biancoceleste ha disputato un numero abbastanza alto di stagioni in Serie A da conoscere queste dinamiche. Insomma, la valutazione non è ancora più severa solo perché almeno non si è indebolita, ma la Lazio merita comunque una netta insufficienza per il (non) lavoro svolto. Voto 5.

