CALCIOMERCATO LAZIO/ L’obiettivo è Kostic ma serve vendere qualcuno

CALCIOMERCATO LAZIO, KOSTIC PRIMO RINFORZO

La Lazio sta valutando diversi profili in questi giorni di calciomercato estivo così da consegnare a mister Sarri una rosa competitiva per affrontare al meglio la stagione ormai alle porte. Nell’elenco dei calciatori seguiti con interesse dai biancocelesti c’è senza dubbio il nome di Filip Kostic in prima fila e l’acquisto di Christopher Lenz da parte dell’Eintracht Francoforte potrebbe spingere il ventottenne verso Formello. Lo stesso Lenz ai microfoni di FAZ ha spiegato: “Quando giochiamo con la difesa a tre ho un concorrente incredibilmente bravo, che è Filip Kostic. Tutti sanno quanto è forte, anch’io. Certo che non voglio nascondermi dietro di lui, ma voglio imparare molto. Non mi vedo come la sua riserva, voglio assolutamente giocare il più possibile.” Dichiarazioni queste che potrebbero essere lette anche come un segnale secondo cui Lenz avrebbe ricevuto delle garanzie sul suo impiego per l’annata che sta per cominciare, sottolineando così l’addio di Kostic. Prima di tentare di chiudere quest’operazione in entrata però la Lazio deve completare la cessione di Joaquin Correa, accostato con insistenza all’Inter anche a causa dell’imminente passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea. La richiesta di 40 milioni di euro frena però i nerazzurri che valutano anche altri giocatori.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Galatasaray su Ounas, Spalletti: "Fiducioso per il futuro"

CALCIOMERCATO LAZIO, ECCO CHI POTREBBE PARTIRE

In casa Lazio prosegue la preparazione in vista del campionato mentre la dirigenza sta lavorando sul calciomercato estivo sia in entrata che in uscita. La Serie A comincerà sabato 21 agosto contro l’Empoli per i biancocelesti che stanno provando a rinforzarsi anche attraverso qualche cessione per quei calciatori non ritenuti indispensabili per i progetti di allenatore e società. Detto di Joaquin Correa, che blocca i movimenti in entrata, la Lazio sta prendendo in considerazione le partenze di altri elementi come ad esempio Casasola e Cicerelli, cercati rispettivamente da Frosinone il primo, Reggina e Parma il secondo. Per Gondo invece si segnala la presenza dell’Ascoli mentre la trattativa con il Como ha subito uno stop. In attacco è in bilico anche il futuro sia di Felipe Caicedo, seguito in Turchia, che di Vedat Muriqi, che ha estimatori in Germania ed in Spagna dove potrebbe finire pure Durmisi.

