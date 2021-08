CALCIOMERCATO LAZIO/ Lotito: “Squadra da snellire, Correa? A noi i giocatori…”

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DEL PATRON LOTITO

I dirigenti della Lazio stanno lavorando i questi ultimi giorni della sessione di calciomercato estivo al fine di garantire una rosa competitiva all’allenatore Maurizio Sarri. Intervistato da Rai Sport, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha parlato delle mosse di mercato del suo club toccando vari argomenti, compresa la possibile cessione di Joaquin Correa all’Inter, spiegando, come riporta Calciomercato.com: “Lavoreremo fino alla fine per attrezzare la squadra e mettere il mister nelle migliori condizioni. Sono abituato a non parlare ma a fare i fatti. Io sono in silenzio, svolgo con molta responsabilità il mio ruolo facendomi carico di quelle che possono essere le esigenze di squadra e staff. Ho preso degli impegni e sono abituato a rispettarli. La squadra va anche snellita, non abbiamo due squadre ma tre. Per ora abbiamo dimostrato di poter comprare senza vendere nessuno. Ci vuole buon senso. Ogni forma di discriminazione, anche da parte dei club, va combattuta. Pedro non era impiegato e per noi era idoneo alla squadra, quindi abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. Non le nascondo che ho ricevuto telefonate di sedicenti tifosi e minacce, ma sono abituato. Sarri l’ha ritenuto utile, io l’ho messo nelle condizioni di acquisirlo. Correa? Non faccio il mercato per via televisiva, si fa quando arriva una richiesta concreta e adeguata. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altrimenti non gli daremo seguito. La regola di vita è pagare moneta, vedere cammello. Anche perché a noi non ce li regalano i giocatori.”

CALCIOMERCATO LAZIO, SONDATO BOGA PER L’ATTACCO

L’eventuale cessione di Joaquin Correa all’Inter entro la chiusura del calciomercato estivo spinge per forza di cose la Lazio a trovarsi un nuovo attaccante per completare il reparto avanzato. Stando alle indiscrezioni più recenti l’obiettivo principale individuato dai biancocelesti per sopperire alla partenza dell’argentino sarebbe Jeremie Boga, di proprietà del Sassuolo con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero fra meno di un anno. Stando ai rumors la Lazio per il momento avrebbe solamente sondato il terreno per Boga che viene valutato dai neroverdi fra i 35 ed i 40 milioni di euro ma gli emiliani devono fare i conti con la volontà dello stesso calciatore di vivere una nuova esperienza altrove.

